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Случај из комшилука: Мужа измасакрирала сјекиром и избјегла затвор

Аутор:

АТВ редакција
03.07.2026 22:20

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Сјекира је забијена у пањ, иза се налази гомила хрпа дрва.
Фото: Pexels/Seyfi Durmaz

Због тешког убиства свог партнера, којег је сјекиром, док је спавао, усмртила прошлог новембра у зору у породичној кући у Селници Шћитарјевској на великогоричком подручју, конобарица Д. Ш. (41) неће у затвор.

Иако је позната правосудним тијелима од раније, с обзиром на то да је, међу осталим, пријашњег супруга с којим има дијете избола ножем и учинила га инвалидом, 41-годишњакињи је петочлано судско вијеће Жупанијског суда у Великој Горици, с обзиром на све утврђено тпком судског поступка, досудило шест мјесеци психијатријског лијечења.

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Та је одлука донесенана основу Закона о заштити особа с душевним сметњама, с обзиром на то да је психијатријско вјештачење показало да је Д. Ш. у вријеме убиства 8. новембра 2025. била у стању параноидне шизофреније, односно неурачуњива.

Кобног јутра, око 5:40 сати, не могавши владати својом вољом, узела је сјекиру дужине 71 центиметар те пришла кревету на којем је био 40-годишњи А. Д. Најмање једанаест пута је замахнула сјечивом, ударивши човјека по здњој страни главе, врата и леђа.

Осам минута касније одлучила је назвати полицију, саопштивши им: "Убила сам мужа".

Био је то окидач да у то, иначе мирно мјесташце, на крај улице дојуре полиција и Хитна помоћ.

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"Жао ми је што сам га убила, јер иначе не бих ни мрава згазила. У нашој вези све је у почетку било у реду. Не сјећам се како је дошло до овог догађаја, а задње чега се сјећам јесте мобилни телефон у мојој руци и полицијски аутомобили. Прије убиства сјећам се задње лименке пива и пелинковца на столу у кући крај кревета, али се не сјећам шта је А. Д. у то вријеме радио. Моје ментално стање најбоље познаје психијатар из Врапча и тамо знају како поступати са мном", рекла је у своју одбрану Д. Ш.

Открила је притом и да ју је покојни малтретирао физички и психички, као и да ју је једном чак и заточио те јој радио свашта, па је била стјерана у кут. Спомињала је и његову осуђиваност у другим земљама.

Оптужена данима прије крвавог злочина није конзумирала прописану терапију, што је довело до дисторзије реалности и компромитованих функција критичности, а уназад пет година одузета јој је и пословна способност. С обзиром на то да у њену случају постоји ризик од почињења новог кривичног дјела те врсте, препорука психијатра била је присилни смјештај у болничкој установи, који ће се потом поново вредновати уочи истека шест мјесеци.

Тренутно се налази у Затворској болници у Загребу.

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Тагови :

Убиство

Хрватска

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