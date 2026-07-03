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Отац другарице из разреда силовао дјевојчицу (14)? Јако је лоше

Аутор:

АТВ редакција
03.07.2026 21:55

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Црно-бијела фотографија уплакане дјевојчице у бијелој хаљини, која сједи уз зидану греду, главом наслоњеном на руке и држи плишану играчку.
Фото: Pexels/Sam Pineda

Док црногорска полиција и даље трага за мушкарцем осумњиченим за сексуално злостављање 14-годишње дјевојчице, њена породица пролази кроз најтеже дане.

У емисији "Црна хроника" за Курир телевизију први пут је говорио стриц малољетнице, откривши кроз шта дјевојчица и њени најближи тренутно пролазе.

Црногорска полиција већ више од десет дана трага за 38-годишњим мушкарцем из подгоричког насеља Забјело, који се сумњичи да је 22. јуна сексуално злостављао 14-годишњу дјевојчицу. Док потрага за осумњиченим и даље траје, породица малољетнице покушава да јој помогне да се опорави од тешког трауматичног искуства.

О томе кроз шта породица пролази говорио је стриц дјевојчице у емисији "Црна хроника" на Курир телевизији. Како је испричао, мајка је за догађај сазнала готово одмах, пошто се дјевојчица вратила кући, након чега су заједно отишле у Клинички центар ради указивања помоћи.

Према његовим ријечима, дјевојчица је одраније познавала осумњиченог, јер је ишла у исти разред са његовом ћерком и тог дана се налазила у њиховој кући.

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Говорећи о њеном здравственом стању, стриц је рекао да је дјевојчица и даље у веома тешком психичком стању.

"Баш је лоше, али трудимо се сви око ње да јој некако помогнемо, да је мало по мало вратимо у живот", рекао је он.

Полиција и даље трага за осумњиченим

Како је навео, породица до сада није добила нове информације од надлежних о току потраге за осумњиченим.

"Данас је једанаести дан од догађаја, а од полиције нисмо добили ама баш никакву информацију. Нити позив, нити било какво обавјештење, као да се ништа није десило", казао је.

Истакао је да је цио случај дубоко потресао породицу, а да је најтеже управо дјевојчици, којој ће, како каже, бити потребно много времена да се опорави.

"Ово нас је све потресло. Видим да се веома тешко враћа у нормалу и да ће то бити дуг и тежак пут за њу. Сви смо уз њу и учинићемо све да јој олакшамо колико можемо", поручио је дјевојчицин стриц за Курир телевизију.

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Тагови :

Црна Гора

Полиција

Силовање

сексуално злостављање

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