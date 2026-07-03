Отац другарице из разреда силовао дјевојчицу (14)? Јако је лоше

Аутор:АТВ редакција
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Док црногорска полиција и даље трага за мушкарцем осумњиченим за сексуално злостављање 14-годишње дјевојчице, њена породица пролази кроз најтеже дане.
У емисији "Црна хроника" за Курир телевизију први пут је говорио стриц малољетнице, откривши кроз шта дјевојчица и њени најближи тренутно пролазе.
Црногорска полиција већ више од десет дана трага за 38-годишњим мушкарцем из подгоричког насеља Забјело, који се сумњичи да је 22. јуна сексуално злостављао 14-годишњу дјевојчицу. Док потрага за осумњиченим и даље траје, породица малољетнице покушава да јој помогне да се опорави од тешког трауматичног искуства.
О томе кроз шта породица пролази говорио је стриц дјевојчице у емисији "Црна хроника" на Курир телевизији. Како је испричао, мајка је за догађај сазнала готово одмах, пошто се дјевојчица вратила кући, након чега су заједно отишле у Клинички центар ради указивања помоћи.
Према његовим ријечима, дјевојчица је одраније познавала осумњиченог, јер је ишла у исти разред са његовом ћерком и тог дана се налазила у њиховој кући.
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Говорећи о њеном здравственом стању, стриц је рекао да је дјевојчица и даље у веома тешком психичком стању.
"Баш је лоше, али трудимо се сви око ње да јој некако помогнемо, да је мало по мало вратимо у живот", рекао је он.
Како је навео, породица до сада није добила нове информације од надлежних о току потраге за осумњиченим.
"Данас је једанаести дан од догађаја, а од полиције нисмо добили ама баш никакву информацију. Нити позив, нити било какво обавјештење, као да се ништа није десило", казао је.
Истакао је да је цио случај дубоко потресао породицу, а да је најтеже управо дјевојчици, којој ће, како каже, бити потребно много времена да се опорави.
"Ово нас је све потресло. Видим да се веома тешко враћа у нормалу и да ће то бити дуг и тежак пут за њу. Сви смо уз њу и учинићемо све да јој олакшамо колико можемо", поручио је дјевојчицин стриц за Курир телевизију.
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