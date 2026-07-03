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Трагедија на ријеци: Бака и дјед изгубили живот док су покушавали да спасу унучад

Аутор:

АТВ редакција
03.07.2026 21:36

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Вода
Фото: pexels/Engin Akyurt

У Бугарској, на ријеци Струми догодила се велика трагедија. Живот су изгубили бака и дјед који су покушавали да спасу своју унучад.

Према информацијама које је полиција потврдила за бугарски портал НОВА, вјерује се да је породица била на пикнику када је дошло до несреће. Како је изјавио регионални гувернер Ћустендила Атанас Гергинов, двоје унука почело је да се дави, након чега су бака и дјед скочили у ријеку у покушају да их спасу. Нажалост, њихова тијела су пронађена у ријеци.

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Мјесто на којем се породица налазила означено је као камп, а према ријечима Гергинова, ријека је на том дијелу дубока између осам и десет метара, што је додатно отежало спасилачку акцију.

Са породицом је било и треће дијете, старо око шест година, рођак несталих дјечака. Оно је пронађено неповријеђено и у добром је здравственом стању.

У потрази за несталом дјецом учествују припадници полиције, ватрогасно-спасилачких служби и бројни волонтери, а у акцију су укључени и дронови који претражују терен.

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"Све што је потребно је обезбијеђено, а полиција и ватрогасци су на терену. Имамо добру организацију", изјавио је Гергинов.

Потрага за двоје дјеце се наставља.

(Телеграф.рс)

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Тагови :

Бугарска

несрећа

ријека

Бака

дједа

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