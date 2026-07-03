Туристи се шокирали кад су чули цијену таксија: Вожња четири пута скупља од прописане

Аутор:АТВ редакција
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У центру Атине ухапшен је таксиста (21) због сумње да је америким туристима вожњу наплатио вишеструко.
Према информацијама грчких медија, таксиста је америчким туристима наплатио 175 евра за вожњу од аеродрома "Елефтериос Венизелос" до центра Атине. Тај износ је чак четири пута већи од прописане цијене за ову релацију.
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Даљом провјером утврђено је и да возач није посједовао посебну дозволу неопходну за обављање такси дјелатности.
Против ухапшеног је поднијета кривична пријава, а након што је случај обрадило Одјељење саобраћајне полиције Атине, приведен је надлежном тужиоцу.
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