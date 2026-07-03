Мушкарац ухапшен, мора да плати 2.500 евра због више прекршаја

Аутор:АТВ редакција
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У Хрватској је полиција привела 63-годишњег мушкарца због прекршаја.
Контролом је утврђено да је управљао аутомобилом који није био регистрован нити осигуран, иако му је претходно одузета возачка дозвола. Осим тога, мушкарац је свог лабрадора оставио без надзора, допуштајући му да слободно лута кроз насеље, што је, према наводима полиције, узнемирило становнике тог мјеста.
Када су полицајци покушали да га упозоре на почињене прекршаје, он је, како се наводи, реаговао увредама и омаловажавањем службених лица. Потом није поступио по њиховим наређењима, већ је покушао да се удаљи са лица мјеста. Полицијски службеници су га савладали и привели, при чему су употријебили средства принуде, пише Јутарњи лист.
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Против њега су покренути прекршајни поступци због кршења прописа из области безбједности саобраћаја и нарушавања јавног реда и мира. Полиција је предложила новчану казну од 3.070 евра, затворску казну у трајању од 20 дана, као и забрану управљања возилима Б категорије на шест мјесеци.
Након разматрања случаја, суд је одлучио да мушкарцу изрекне новчану казну од 2.410 евра.
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