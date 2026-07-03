Двије деценије без рјешења - 500 неискориштених паркинг мјеста

Аутор:Лана Остојић
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Док возачи у Бањалуци свакодневно круже у потрази за паркингом, испод зграда у насељу Крајина већ двије деценије неискориштено стоји око 500 паркинг мјеста.
Град и власник гаража годинама не могу да се договоре када и како ће се оне ставити у функцију. Једни тврде да је рјешење откуп, други да су захтјеви нереални. Документацију која би могла отклонити бар дио недоумица смо затражили. Нисмо је добили.
Пронаћи слободно паркинг мјесто у Бањалуци свакодневни је изазов. Иако се испод зграда у насељу Крајина налази око 500 паркинг мјеста у подземним гаражама, оне већ двије деценије нису у функцији. Рјешење између Града и власника гаража већ годинама се покушава пронаћи. Договор никада није постигнут. Изградњом нових стамбено-пословних објеката све је већи проблем паркинга у насељу, нарочито имајући у виду велики број институција у насељу, кажу станари овог насеља.
"Ми као станари већ дуги низ година имамо информацију да су инвеститор и Град у почетку имали неку врсту усменог договора да ће Град откупити те подземне гараже. Међутим, како то тога није дошло инвеститор није желио, није могао - то већ не знамо, да те гараже продаје појединачно становницима насеља. Тако да су те гараже све ово вријеме у том неком статусу кво", изјавио је мјештанин насеља Крајина Александар Јокић.
Из ГП „Крајина“ тврде да гараже имају сву потребну документацију и употребну дозволу и да су спремне за кориштење. Кажу, стављање гаража у функцију кочи то што нису пронашли инвеститора који би их купио. Сматрају да је Град једини који може обезбиједити да оне коначно служе својој намјени. Свим градоначелницима нудили су исто рјешење.
"Никад нисмо дошло до конкретног договора, иако смо ми нудили да неко трећи, да ли се ради о судском вјештаку грађевинске струке или институцији која се бави овом врстом посла – изврши анализу трошкова изградње гараже и то би био наш захтјев за цијену", истакао је директор ГП „Крајина“ Борко Ђурић.
Ово је веома важно питање, али прецијењено с аспекта оног што компанија тражи од Града, каже градоначелник Бањалуке. Простора за договор има само ако се цијена смањи.
"Разговарали смо али морам рећи да када бисмо пристали на захтјеве уваженог човјека којег спомињете, инвеститора - ми бисмо толико урадили лоше за град, јер су то толико максималистички захтјеви да ми тим максималистичким захтјевима не можемо удовољити", тврди градоначелник Бањалуке Драшко Станивуковић.
Нек смањи захтјеве за 50 одсто - можемо разговарати.
Конкретну цијену коју ГП Крајина тражи за откуп гаража нисмо добили. Нисмо добили ни документацију на коју се позивају. Исту документацију затражили смо и од других страна – ни они је нису доставили. Покушали смо да добијемо одговоре и од некадашњих градоначелника и предсједника Скупштине. Одговор оних који су се јавили био је углавном исти – прошло је много временa и детаља се не сјећају. Тако ова прича стара преко 20 година остаје заглављена негдје између сјећања, преговора и различитих тумачења.
Док возачи свакодневно круже у потрази за паркингом, овдје већ годинама не кружи ништа осим питања. Док се двије стране не договоре око рјешења, грађани ће наставити да траже оно што се, парадоксално, већ налази испод њихових ногу – празно паркинг мјесто.
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