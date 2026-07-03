Спремна нова одлука о наплати паркинга у Бањалуци

Аутор:Инес Ђанковић
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Спремна је нова одлука о наплати паркинга у Бањалуци. Овај пут названа Одлука о обезбјеђивању обављања комуналне дјелатности управљања јавним паркиралиштима на подручју Града Бањалука. И овај пут потписана од стране градоначелника Драшка Станивуковића.
Нова одлука и ново лудило са бањалучким паркингом. У одлуци стоји и да су корисници јавних паркиралишта дужни да плаћају накнаду за коришћење паркинг мјеста према систему наплате који се примјењује на подручју Града. А управо тај систем и начин наплате паркинга без правног лица које то обавља Уставни суд РС прогласио је неуставним у септембру 2024. године. И од тада па до данас препоруке тог суда нису реализоване и наплата паркинга је незаконито озакоњена низом одлука. Реаговало је и министарство управе и локалне самоуправе, које је навело да је градоначелник кршио закон и тражило повлачење спорних одлука градоначелника објављиваних у Службеном гласнику БиХ, у комерцијалном дијелу. Одлука је истекла, испоштована је законска процедура, каже градски менаџер. Али је спремна нова одлука.
"Сљедећа ће бити објављена у Службеном гласнику. Паркинг се, дакле, и даље наплаћује. Ми смо модификовали одлуку, јер имамо обавезу и према самом Уставу да поштујемо закон а то је да града Бањалука мора да обавља комуналну дјелатност наплату и уређивање система паркинга. Тако да град Бањалука мора то да ради. То нам је законска обавеза", рекла је градски менаџер Мирна Савић Бањац.
Модификована или не и нова одлука је донесена мимо законских процедура. Градоначелник нема овлаштење да донесе одлуку о цијени паркинга, јасно је дефинисан начин њене објаве и ко, по закону, може да наплаћује паркинг. Нова одлука о наплати паркинга је упућена у сва три Службена гласника и Бањалуке и Републике Српске, и БиХ. По досадашњој пракси, претходне незаконите одлуке градоначелника нису објављиване ни у Службеном гласнику Бањалуке ни РС. А објава у Службеном гласнику БиХ, у комерцијалном дијелу, за чим је већ два пута посезао градоначелник, је директно кршење процедуре. Предсједник Скупштине града Бањалука наводи да је ово наставак нелегалне наплате паркинга, без обзира гдје и како буде објављено.
"И грађанима могу да поручим да слободно паркирају гдје год могу у погледу обиљежених паркинг мјеста. Јер комунална полиција и људи који раде у Одсјеку за паркинг не могу им наплаћивати паркинг. Све то што видимо као неку врсту обавјештења која остављају на возилима је само покушај да мало становништво натјерају у погледу страха да крену са плаћањем. Дакле, дефинитивно не треба да плаћају", истакао је предсједник Скупштине града Бањалука Љубо Нинковић.
Док градоначелник и његови сарадници тврде да је Бањалука кажњена због политичких игрица, предсједник Скупштине Града поручује да ће због нове одлуке опет тражити помоћ министарства управе и локалне самоуправе. Али и управне инспекције, јер се, како каже, на овај начин дозвољава да градоначелник злоупотребљава и узурпира права одборника и да покушава да нелегално врши наплату паркинга. Јасан је и став министарства управе и локалне самоуправе. Уколико градоначелник Бањалуке донесе нову одлуку истог или сличног садржаја поново се спроводи поступак.
"Уколико би се утврдило да је таква одлука незаконита, Министарство би могло поднијети приједлог Влади Републике Српске за обустављање њеног извршења. Када Влада донесе одлуку о обустављању од извршења акта органа јединице локалне самоуправе, дужна је да покрене поступак пред надлежним судом у року од 15 дана од дана ступања на снагу одлуке о обустављању од извршења акта, како би надлежни суд одлучио о усклађености акта са уставом или законом", саопштено је из Министарства управе и локалне самоуправе Републике Српске.
Јасно је да ће се бањалучким паркингом, након објаве најновије одлуке, поново бавити ресорно министарство. А није искључено и неки од судова. А градоначелник Бањалуке, ка они било који други, за доношење одлука за које се утврди да нису у складу са законом, неће сносити посљедице јер то не предвиђа Закон о локалној самоуправи. А за то вријеме капне по нека марка у име наплате паркинга, па макар било и незаконито.
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