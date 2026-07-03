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Пред одборницима саме нуле: "Ребаланс се не усваја без приједлога грађана"

Аутор:

Марија Милановић
03.07.2026 12:01

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одборник СНСД-а у Скупштини Града Бањалука
Фото: ATV

Одборник СНСД-а Ненад Талић на данашњој сједници Града Бањалука казао је да се пред одборницима не налази Нацрт ребаланса буџета и да се поменути документ не може радити без приједлога грађана.

„Грађани нису имали прилику да виде овај Приједлог ребаланса буџета, ово није Ребаланс буџета. Овдје је пет кредита, а које је ова Скупштина подржала и усвојила и ја молим све суграђане и економисте из овог града који желе да виде овај документ, а који вјерујем да има на сајту града, овдје све нуле. Нула, нула, нула... На 100 страна је нула, нема ништа, не постоји“, рекао је одборник СНСД-а Ненад Талић.

Град има пет расположивих кредита, како је рекао Талић, који се могу радити и без усвајања Ребаланса буџета.

„Ако се желио правити ребаланс и радити на такав начин, дајте онда да се информишу грађани, да дају приједлог, да мјесне заједнице дају приједлог. Дајте да градска предузећа и установе дају приједлоге. Онда се направи један документ и каже се то је ребаланс буџета, нацрт ребаланса буџета. А не, предложено је и усвојено да се раси јавна гаража 10 милиона, предложили сте и усвојили смо, ево подржаћемо вјероватно и реконструкцију топловодне мреже, а то је већ стављено у нацрт. Подржали смо да се иде милион КМ кредита за дјечија игралишта, амандман дали и подржали за Куљанску улицу улицу да се иде додатно, а ево ви сте ставили да иде и Парк Петар Кочић, који није још прошао Скупштину. И то су пет ствари које су стављене у овом Нацрту“, рекао је Талић.

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Тагови :

Ненад Талић

Скупштина града Бањалука

сједница

ребаланс буџета

Коментари (1)

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