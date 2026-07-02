Logo

Познато како је букнула салмонела у бањалучком вртићу

Аутор:

Теодора Беговић
02.07.2026 20:06

Коментари:

0
Вртић
Фото: АТВ

Након што је код 16-оро дјеце и једне васпитачице потврђена салмонела, случај је одмах пријављен надлежним здравственим службама. Инспекцијски надзор је у току, а вртићу су наложене све неопходне мјере.

Добра вијест је да заражена дјеца имају блажу клиничку слику и ниједно није хоспитализовано. Повратак у вртић биће могућ тек након три узастопна негативна теста на салмонелу.

"Ми смо испоштовали све мјере и препоруке које су нам дате. Тренутно је вртић очишћен и спреман за улазак дјеце и васпитача. Најкасније у понедјељак чекамо да стигну резултати прве дјеце која су тестирана, како би дјеца наставила да бораве у вртићу. Ово је било неопходно да се уради како би се прекинуо ланац епидемије. Ово нам је био једини механизам како бисмо натјерали родитеље да тестирају своју дјецу и да на тај начин будемо сигурни да нам улази здраво дијете у објекат", рекао је директор Центра за предшколско васпитање и образовање Петар Јокановић.

Родитељи истичу да су до сада веома задовољни услугом у вртићу „Невен“ и да не вјерују да је до заразе дошло због неисправне хране у вртићу. Проблем им је, кажу, организација око чувања дјеце с обзиром на то да је вртић привремено затворен.

"Тешко је, није лако. Велика организација је потребна, како мене, тако и супруга. Тешко је ускладити све са послом и обавезама, али успијевамо. Надамо се да ће се ситуација што прије ријешити и да ћемо се убрзо вратити у нормалу", рекао је родитељ Сузана Субашић.

Епидемија бактеријом салмонеле карактеристична је за љетни период због топлог времена који је погодан за размножавање и опстанак бактерија. Лако се преноси, те најчешће погађа колективе. Производи који садрже млијеко, јаја или пилетину, посебно су ризични ако се храна адекватно не обради и не чува на хладном за вријеме високе температуре напољу.

"Један клицоноша, који може да нема симптоме, а бактерија постоји у његовом организму. Он је једнако опасан по друге особе, као клицоноша који има симптоме. Можда је чак и опаснији јер нема симптоме и слободно се креће и ради, а самим тим шири бактерију у незнању и доводи у опасност", казала је начелник Службе за епидемиологију у Институту за јавно здравство Републике Српске Нина Родић Вукмир.

Како АТВ незванично сазнаје, до епидемије је дошло јер је заражено дијете долазило у вртић и заразило другу дјецу из групе и васпитачицу. Томе у прилог иде и чињеница да се из исте кухиње припрема храна за седам вртића, међу којима је и вртић „Невен“, а до заразе је дошло само у једној групи у једном вртићу.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Вртић

салмонела

Бањалука

пацијент

Коментари (0)

Прочитајте више

Хитна, санитарно возило

Градови и општине

Обећано ново возило за дијализне пацијенте у Невесињу

52 мин

0
Ротација на возилу хитне помоћи.

Свијет

Лажни болничар се нашао пред судом: Пацијент из БиХ преминуо јер му није позвао правог доктора

55 мин

0
Мина Костић и Каспер - Мане Ћурувија

Сцена

Огласио се Каспер са мора и открио како се осјећа Мина Костић

1 ч

0
Бранко Блануша и Драшко Станивуковић

Република Српска

Посљедњи ултиматум или крај консензуса: Опозиција у више колона иде на изборе?

1 ч

1

Више из рубрике

Сутра у Бањалуци измјена режима саобраћаја

Бања Лука

Сутра у Бањалуци измјена режима саобраћаја

4 ч

0
Предсједник Скупштине града Бањалука Љубо Нинковић

Бања Лука

Нинковић: Недопустиво да поткозарска села немају воду

7 ч

5
Скупштина Града Бањалука

Бања Лука

Сутра пред бањалучким одборницима регулациони планови и кредитна задужења

7 ч

0
pump track стаза и градоначелник Драшко Станивуковић

Бања Лука

"Pump track" стаза није завршила у јавним набавкама, али јесте на Фејсбуку

8 ч

0

  • Најновије

20

45

Мушкарац (45) који је тешко повријеђен у тучи преминуо након мјесец дана борбе за живот

20

44

СП усвојила листе: Доказујемо да смо сложни и снажни

20

37

Почиње шести "Јелен Гарден Фест" у Приједору

20

30

Лажни полицајци насмрт претукли мушкарца у Хрватској: Оптужен држављанин БиХ

20

29

За 27 дана испаљено 680 противградних ракета

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима