Познато како је букнула салмонела у бањалучком вртићу

Аутор:Теодора Беговић
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Након што је код 16-оро дјеце и једне васпитачице потврђена салмонела, случај је одмах пријављен надлежним здравственим службама. Инспекцијски надзор је у току, а вртићу су наложене све неопходне мјере.
Добра вијест је да заражена дјеца имају блажу клиничку слику и ниједно није хоспитализовано. Повратак у вртић биће могућ тек након три узастопна негативна теста на салмонелу.
"Ми смо испоштовали све мјере и препоруке које су нам дате. Тренутно је вртић очишћен и спреман за улазак дјеце и васпитача. Најкасније у понедјељак чекамо да стигну резултати прве дјеце која су тестирана, како би дјеца наставила да бораве у вртићу. Ово је било неопходно да се уради како би се прекинуо ланац епидемије. Ово нам је био једини механизам како бисмо натјерали родитеље да тестирају своју дјецу и да на тај начин будемо сигурни да нам улази здраво дијете у објекат", рекао је директор Центра за предшколско васпитање и образовање Петар Јокановић.
Родитељи истичу да су до сада веома задовољни услугом у вртићу „Невен“ и да не вјерују да је до заразе дошло због неисправне хране у вртићу. Проблем им је, кажу, организација око чувања дјеце с обзиром на то да је вртић привремено затворен.
"Тешко је, није лако. Велика организација је потребна, како мене, тако и супруга. Тешко је ускладити све са послом и обавезама, али успијевамо. Надамо се да ће се ситуација што прије ријешити и да ћемо се убрзо вратити у нормалу", рекао је родитељ Сузана Субашић.
Епидемија бактеријом салмонеле карактеристична је за љетни период због топлог времена који је погодан за размножавање и опстанак бактерија. Лако се преноси, те најчешће погађа колективе. Производи који садрже млијеко, јаја или пилетину, посебно су ризични ако се храна адекватно не обради и не чува на хладном за вријеме високе температуре напољу.
"Један клицоноша, који може да нема симптоме, а бактерија постоји у његовом организму. Он је једнако опасан по друге особе, као клицоноша који има симптоме. Можда је чак и опаснији јер нема симптоме и слободно се креће и ради, а самим тим шири бактерију у незнању и доводи у опасност", казала је начелник Службе за епидемиологију у Институту за јавно здравство Републике Српске Нина Родић Вукмир.
Како АТВ незванично сазнаје, до епидемије је дошло јер је заражено дијете долазило у вртић и заразило другу дјецу из групе и васпитачицу. Томе у прилог иде и чињеница да се из исте кухиње припрема храна за седам вртића, међу којима је и вртић „Невен“, а до заразе је дошло само у једној групи у једном вртићу.
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