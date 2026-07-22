Иран узвраћа Трампу: "Око за око"

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После Трампове пријетње да ће САД бомбардовати иранске мостове и електране, ако Техеран настави да напада бродове у Ормуском мореузу, огласио се ирански министар спољних послова Абас Аракчи.
"Наша одбрамбена доктрина је јасна: око за око. Било каква агресија на Иран, укључујући и на нашу инфраструктуру, изазваће снажан и одлучан одговор. Они који доприносе таквој агресији, без обзира на врсту подршке, такође ће бити сматрани легитимним метама", поручио је Аракчи.
Трамп је данас запријетио нападима на иранске мостове и електране ако Иран буде наставио да напада бродове у Ормуском мореузу, преноси Танјуг.
Our defense doctrine is clear: eye for an eye.— Seyed Abbas Araghchi (@araghchi) July 22, 2026
Any aggression against Iran, including our infrastructure, will compel a powerful and decisive response.
Those who contribute to such aggression, whatever the kind of support, will also be considered as legitimate targets.
"Од сада па надаље, сваки пут када Исламска Република Иран нападне брод у Ормуском мореузу, било пројектилом, дроном или било којим другим уређајем или оружјем, САД ће бомбардовати и уништити један мост или електрану", објавио је Трамп на платформи Truth Social.
Трамп је упозорио да ће као одговор на иранске нападе САД гађати и оне мостове и електране "који се налазе поред или у главном граду Техерану".
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