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Иран узвраћа Трампу: "Око за око"

22.07.2026 22:52

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Демонстранти марширају током протеста против рата САД и Израела против Ирана и Хезболаха
Фото: Tanjug/AP Photo/Yorgos Karahalis

После Трампове пријетње да ће САД бомбардовати иранске мостове и електране, ако Техеран настави да напада бродове у Ормуском мореузу, огласио се ирански министар спољних послова Абас Аракчи.

"Наша одбрамбена доктрина је јасна: око за око. Било каква агресија на Иран, укључујући и на нашу инфраструктуру, изазваће снажан и одлучан одговор. Они који доприносе таквој агресији, без обзира на врсту подршке, такође ће бити сматрани легитимним метама", поручио је Аракчи.

Трамп је данас запријетио нападима на иранске мостове и електране ако Иран буде наставио да напада бродове у Ормуском мореузу, преноси Танјуг.

"Од сада па надаље, сваки пут када Исламска Република Иран нападне брод у Ормуском мореузу, било пројектилом, дроном или било којим другим уређајем или оружјем, САД ће бомбардовати и уништити један мост или електрану", објавио је Трамп на платформи Truth Social.

Трамп је упозорио да ће као одговор на иранске нападе САД гађати и оне мостове и електране "који се налазе поред или у главном граду Техерану".

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Тагови :

Иран

пријетње

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