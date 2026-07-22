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Иран црта мете на Балкану, стигла пријетња

22.07.2026 20:13

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Иран црта мете на Балкану, стигла пријетња
Фото: Envato/NaturesCharm

Бугарски парламент изгласао је одлуку којом се одобрава распоређивање америчких војних авиона за допуну горива у ваздуху на територији те земље, у тренутку када расту напетости на Блиском истоку и док Вашингтон пријети новом ескалацијом војних удара на Иран.

Бугарски парламент изгласао је одлуку којом се одобрава распоређивање америчких војних авиона за допуну горива у ваздуху на територији те земље, у тренутку када расту напетости на Блиском истоку и док Вашингтон пријети новом ескалацијом војних удара на Иран.

Захтјев Вашингтона, који је поднесен у петак, парламент у Софији усвојио је са 136 гласова за, 13 против и два уздржана.

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На основу ове одлуке, Бугарска ће одобрити распоређивање до осам авиона-танкера КЦ-135 и до 250 припадника америчких оружаних снага, који ће бити задужени за подршку логистичким операцијама.

Америчке летјелице биће стациониране у ваздухопловној бази Безмер, на југоистоку земље, од 24. јула до 1. октобра 2026. године.

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Овај потез долази у тренутку када Израел настоји да ослободи капацитете на аеродрому Бен Гурион, у близини Тел Авива, гдје су мјесецима били стационирани амерички авиони-танкери.

Присуство војних летјелица на главном израелском аеродрому знатно је ограничавало број комерцијалних летова, па САД слањем дијела снага у Бугарску преусмјеравају логистичке операције усред ескалације сукоба са Техераном.

Вијест о могућем премјештању америчких снага у Бугарску изазвала је брзу и оштру реакцију Техерана. Иранске власти упозориле су Софију да би свако помагање америчким војним операцијама учинило Бугарску саучесником агресора и криминалаца.

С друге стране, бугарски премијер Румен Радев одбацио је оптужбе и нагласио да територија његове земље неће бити кориштена за директне нападе.

„Ови авиони за допуну горива користиће се искључиво за логистичке мисије и допуњавање горива у лету изван бугарског ваздушног простора. Бугарска неће бити кориштена као база за нападе на Иран“, поручио је Радев.

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Бугарска

Иран

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