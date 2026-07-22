Иранци упозорили на који начин ће узвратити ако буду нападнути њихови нуклеарни објекти

Аутор:АТВ редакција
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Ако САД буду гађале иранске нуклеарне локације, врховна војна команда Ирана је саопштила да ће гађати мете које представљају интересе Америке и њених савезника.
Ирански централни штаб Хатем ел-Анбија је, након што је амерички предсједник Доналд Трамп рекао да ће САД "веома скоро" напасти подручје планине Пијук гдје се сумња да Иран има нуклеарни програм, саопштио да ће на то одговорити нападима на америчке циљеве у региону, преноси Ирна.
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У саопштењу се наводи да ће, ако војска САД уђе у фазу да нападне нуклеарне и осетљиве центре, Иран то сматрати проширењем рата у региону, и да ће сви интереси САД, њених савезника и присталица "бити мета снажног напада оружаних снага Ирана".
Амерички предсједник Доналд Трамп изјавио је раније јуче да ће Сједињене Америчке Државе вјероватно ускоро напасти локацију у области Натанз у Ирану, због сумње да је тамо пребачен нуклеарни материјал те земље.
(Танјуг)
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