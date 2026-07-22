Logo

Иранци упозорили на који начин ће узвратити ако буду нападнути њихови нуклеарни објекти

Аутор:

АТВ редакција
22.07.2026 07:22

Коментари:

0
Демонстранти марширају током протеста против рата САД и Израела против Ирана и Хезболаха
Фото: Tanjug/AP Photo/Yorgos Karahalis

Ако САД буду гађале иранске нуклеарне локације, врховна војна команда Ирана је саопштила да ће гађати мете које представљају интересе Америке и њених савезника.

Ирански централни штаб Хатем ел-Анбија је, након што је амерички предсједник Доналд Трамп рекао да ће САД "веома скоро" напасти подручје планине Пијук гдје се сумња да Иран има нуклеарни програм, саопштио да ће на то одговорити нападима на америчке циљеве у региону, преноси Ирна.

Пит Хегсет

Свијет

Хегсет: Настављају се амерички војни напори да воде бродове кроз Ормуски мореуз

У саопштењу се наводи да ће, ако војска САД уђе у фазу да нападне нуклеарне и осетљиве центре, Иран то сматрати проширењем рата у региону, и да ће сви интереси САД, њених савезника и присталица "бити мета снажног напада оружаних снага Ирана".

Амерички предсједник Доналд Трамп изјавио је раније јуче да ће Сједињене Америчке Државе вјероватно ускоро напасти локацију у области Натанз у Ирану, због сумње да је тамо пребачен нуклеарни материјал те земље.

(Танјуг)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Америка

Иран

Доналд Трамп

Коментари (0)

Прочитајте више

Српски логораши настављају свједочење пред америчким истражиоцима

Република Српска

Српски логораши настављају свједочење пред америчким истражиоцима

3 ч

10
Возило Хитне помоћи.

Србија

Љекари се боре за живот повријеђене жене: Аутомобил јој откинуо ноге?

3 ч

0
Операција у медицини се односи на хируршки захват који изводи љекар ради уклањања обољелог и враћања изгледа и функције органа, истовремено формирајући нове анатомске односе у тијелу.

Наука и технологија

Захват од 6 сати завршили за 30 минута: Хуманоидни роботи први пут успјешно оперисали животињу

11 ч

0
Авион путник Рајанер

Србија

Исповијест Србина који је скоро испао кроз прозор авиона: Ово је ноћна мора

11 ч

0

Више из рубрике

Хегсет: Настављају се амерички војни напори да воде бродове кроз Ормуски мореуз

Свијет

Хегсет: Настављају се амерички војни напори да воде бродове кроз Ормуски мореуз

3 ч

0
Нови детаљи из оптужнице против браће Тејт: Давили жртве до бесвијести, силовали и тукли каишем

Свијет

Нови детаљи из оптужнице против браће Тејт: Давили жртве до бесвијести, силовали и тукли каишем

11 ч

0
Пас спасио дјечака од напада медвједа

Свијет

Пас спасио дјечака од напада медвједа

11 ч

0
Откривено једно од највећих налазишта литијума: Довољно за више од 300 година извоза

Свијет

Откривено једно од највећих налазишта литијума: Довољно за више од 300 година извоза

12 ч

0

  • Најновије

10

26

Страва у Лесковцу: Комшија увукао дјевојчицу у ауто и закључао је

10

26

Комшија киднаповао дијете: Силом је увукао у ауто и одвео својој кући

10

22

Невесиње овако нешто не памти: Херцеговину опустошило невријеме

10

14

Доналд Трамп одобрио нуклеарни споразум са Саудијском Арабијом

10

12

Невјероватан скандал: Боловала 19 година, па тужила државу

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима