У Српској испаљене 52 противградне ракете

Аутор:АТВ редакција
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Противградна заштита дејствовала је са 52 ракете са 22 противградне станице на простору Републике Српске међу којима је и подручје Херцеговине које је захватила суперћелијаска олуја, али је брзим дејством спријечено да буде захваћено веће подручје.
Дејствовано је јуче од 10.08 до 18.16 часова на подручју Бањалуке, Мркоњић Града, Шипова, Котор Вароша, Рудог, Чајнича, Кнежева, Билеће, Гацка, Невесиња и Берковића.
На подручју Невесиња дејствовало је пет станица са 16 ракета, а у Берковићима са двије станице испаљено је пет ракета.
"На подручју Херцеговине у касним поподневним часовима имали смо ситуацију да се над небрањеним дијелом у ФБиХ формирала суперћелијска олуја, екстремне снаге и велике брзине кретања, која је као потпуно зрела и пуна града прешла преко брањеног дијела источне Херцеговине", саопштила је Противградна превентива Републике Српске.
Наглашено је да је дјеловано противградним ракетама чим је олуја ушла у домет првих противградних станица до њеног изласка у Црну Гору али је због екстремно јаког градоносног процеса на поједним локацијама дошло до падања града.
Истичу да је брзим дејством Противградне превентиве спријечено је да градом буде захваћено знатно веће подручје за што је овај процес имао потенцијал.
Бања Лука
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Како је наведено, на све градоносне процесе дјеловано методолошки исправно у складу са дозволама од контроле лета.
Забрана од 13.05 до 14.00 часова утицала је на дејство на терену Рогатице, Вишеграда, Рудог јер је онемогућено правовремено дејство.
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