Тешка саобраћајна несрећа у БиХ: Повријеђени превезени у болницу

Јутрос се на магистралном путу Бусовача - Витез догодила тешка саобраћајна несрећа.

У саобраћајној су учествовали теретно возило и путнички аутомобил.

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Према фотографијама с мјеста догађаја, на возилима је причињена велика материјална штета, а усљед силине удара дијелови аутомобила расути су по коловозу. Саобраћај се на овој дионици одвија отежано, уз стварање дужих колона.

На мјесто несреће убрзо су стигле екипе Хитне медицинске помоћи, које су повријеђене особе превезле у здравствену установу ради указивања љекарске помоћи.

За сада није познат степен њихових повреда, а више информација очекује се након љекарских прегледа.

Припадници полиције обављају увиђај којим ће бити утврђене све околности које су довеле до ове саобраћајне несреће.

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Возачима се савјетује максималан опрез и прилагођавање брзине условима на путу, посебно због отежаног одвијања саобраћаја на овој дионици.

(Црна-Хронника)