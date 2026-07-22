Вијеће народа о покретању вета бошњачког народа на већи број аката

Аутор:АТВ редакција
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Вијеће народа Републике Српске данас ће разматрати већи број аката за које је покренут поступак заштите виталног националног интереса бошњачког народа, међу којима је одлука о усвајању Декларације о заштити виталних националних интереса српског народа у БиХ.
Предвиђено је и разматрање одлуке о усвајању Закона о допунама Кривичног законика Републике Српске и Закона о допунама Закона о гробљима и погребној дјелатности, саопштено је из Вијећа народа Српске.
Народна скупштина Републике Српске је 7. јула по хитном поступку једногласно усвојила Декларацију о заштити виталних националних интереса српског народа у БиХ, којом је наглашена важност одбране демократски изабраних институција Републике Српске од свих покушаја да буду смањене или укинуте њихове надлежности и пренесене на ниво заједничких институција БиХ с циљем унитаризације.
У Декларацији је наведено и да је неопходно кроз парламентарне и друге процедуре, покренути поступке за поништење низа одлука високих представника које су донесене на основу такозваних бонских овлаштења.
Народна скупштина Републике Српске усвојила је 9. јула по хитном поступку Закон о допунама Кривичног законика Републике Српске, којим се предвиђа до три године затвора за величање Независне Државе Хрватске и такозване Армије БиХ.
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Допуном овог закона прописује се да ко путем штампе, радија, телевизије, компјутерског система, друштвене мреже или на други начин, на јавном мјесту или јавном скупу промовише, велича, шири, подржава или подстиче позитивно вредновање, прихватање усташтва или усташке идеологије НДХ и јавно истицање и промовисање застава и симбола такозване Армије БиХ биће кажњен до три године затвора.
По хитном поступку усвојен је и Закон о гробљима и погребној дјелатности Републике Српске, којим је предвиђено увођење новчаних казни за одговорне за симболе на гробљима које величају и промовишу идеологију НДХ, као и усташку, нацистичку и фашистичку идеологију.
Гробови, гробнице, надгробни споменици, спомен-обиљежја или објекти унутар гробља не могу садржавати симболе и натписе који вријеђају вјерске, моралне и националне осјећаје српског народа и свих других грађана, наводи се у образложењу овог акта.
(СРНА)
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