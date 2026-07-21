Посланици ПДП-а предали приједлог Закона о измјенама и допунама закона о раду

Аутор:Магдалена Глигић
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Жене остају без посла због трудноће, уговори им се не продужавају, многе одлажу трудноћу и проживљавају стрес каже народни посланик Тања Вукомановић. Зато у ПДП-у, како каже, измјене Закона о раду.
„Уколико се деси да жена ради код послодавца неколико мјесеци и остане трудна иако постоји потреба за тим радним мјестом и за њом на послу она често остане без посла и уговор јој више никада не буде продужен“, рекла је Тања Вукомановић, посланик ПДП-а у НСРС.
Такве тврдње демантује Срђан Мазалица. Како каже апсурдне су јер је Влада Републике Српске на себе преузела све трошкове и одобрила средства за труднице и породиље, тиме послодавци немају никакав мотив да отпусте трудну радницу јер свакако трошкове за њу они не покривају.
„То прије није био случај са породиљским, трудничко се уопште није покривало и пошто смо ми то обезбиједили логично је да послодавац не трпи никакву штету због тога што је нека трудница или породиља што је на боловању“, рекао је Срђан Мазалица, шеф Клуба СНСД-а у НСРС.
Пожурили су посланици ПДП-а да критикују постојеће законе без и да их претходно прочитају. Полетио је и Бојан Кресојевић још једном да говори о темама које ни не познаје.
"Истекне им уговор на одређено радно вријеме, рецимо остала су им два мјесеца до краја уговора и након тога оне не могу нити да остваре право на матерински додатак јер услов за материнснки додатак је да буду 6 мјесеци незапослене. А оне су рецимо два мјесеца су незапослене након уговора на одређено радно вријеме“, рекао је Бојан Кресојевић, посланик ПДП-а у НСРС.
Тврдња Кресојевића није тачна поручују из Фонда дјечије заштите. Све демантују.
"Право на матерински додатак остварује незапослена мајка која има пребивалиште у Републици најмање годину дана прије рођења дјетета и која је незапослена на дан рођења дјетета и до истека рока за подношење захтјева (90 дана од дана рођења дјетета)", наводе из Фонда дјечије заштите.
Не познаје Кресојевић ни тренутне законе, али радо би да их мијења и предлаже неке нове. Данашњом конференцијом скреће пажњу и покушава поправити дојам који је оставио на људе након напада у Драгочају истиче Мазалица и додаје да нема смисла да закон може бити упућен у процедуру.
"Познато је да неће бити редовних сједница скупштине до краја овог сазива", рекао је Мазалица.
Доказ да Влада брине о трудницама и породиљама, додаје Мазалица, је и ранија одлука Владе Републике Српске да матерински додатак повећа са 406 на 746 КМ и примјењује се од јула ове године. То је, тврди, показатељ да Влада наставља да брине о социјалној политици и потребама грађана.
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