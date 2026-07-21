Почела изградња кружне раскрснице у Лончарима

Аутор:Сања Трифковић
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Раскрсница у Лончарима је кључно саобраћајно чвориште у региону. Налази се на тромеђи између општина Доњи Жабар, Пелагићево и Брчко дистрикта, а у непосредној је близини града Орашја. Укрштање магистралних праваца Бањалука Бијељина и Орашје Тузла чини ову локацију једном од најфреквентнијих у Републици Српској.
Нажалост ту је и велики број саобраћајних незгода. Разлог више да се реконструише и направи безбједнији пут за све учеснике.
„Јако битан пројекат прије свега са аспекта безбиједности у саобраћају, јако битан и за општину Доњи Жабар и за суграђане као и за возаче овим магистралним правцима,на моју иницијативу гдје сам увидјео потребу за овом кружном раскрсницом и драго ми је да сам имао подршку предсједника и премијера Саве Минића, без кога овај пројекат не би угледао свјетлост дана“, рекао је Перо Павловић, начелник општине Доњи Жабар.
На овој раскрсници биће и тротоар који је предвиђен уз саобраћајницу с обје стране цијелом дужином, биће извршена реконструкција постојећег аутобуског стајалишта, те изградња рампе за лица са отежаним кретањем у зони пјешачких прелаза
„Вањски пречник је 40 метара, значи ради се о раскрсници са једним траком, унутрашњи пречник је 26,5 m , унутрашња трака је 675 cm , коловозна са апроном који газе тешка теретна возила од 150 cm, дакле једна заиста комотна кружна раскрсница. Непосредно уз кружну раскрсницу биће урађено са свих страна дјелимично и тротоари, тако да ће се повећати и безбједност пјешака“, рекао је Мирослав Јанковић, в.д. директора "Путева Републике Српске".
„Већ су припремне радње у току, у завршној фази је пројекат измјене режима саобраћаја, те овим путем молимо све учеснике у саобраћају, наравно и мјештане за мало стрпљења, наравно појачаћемо динамику и механизацијом и људским ресурсима како би овај пројекат завршили за пола предвиђеног рока, значи за 90 дана“, рекао је Немања Ђаковић, директор „Бијељина пут“.
Примјер је ово добре сарадње локалне заједнице и републичких власти, кажу у ресорном министарству.
„Влада Републике Српске је ове године као никада до сада подржала све локалне заједнице које су дошле са спремним пројектима инфраструктурним, са пројектима који имају свеопштег смисла за све грађане својих локалних заједница и тако смо данас и овдје дошли на иницијативу начелника Павловића. Ово је једно важно саобраћајно чвориште у Републици Српској“, Зоран Стевановић, министар саобраћаја и веза у Влади Републике Српске.
Вриједност инвестиције која је у потпуности обезбијеђена из средстава и буџета „Путава Републике Српске“ је 1 166 000 КМ, извођач радова је „Бијељина пут“, а рок предвиђен за реализацију је 180 дана.
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