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Почиње АБА 2 лига, Борац дочекује Морнар

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20.10.2026 22:54

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КК Борац
Фото: АТВ

Након двије побједе и пораза у Премијер лиги БиХ пред кошаркашима Борца је старт АБА два лиге. Сутра им у госте долази Морнар, екипа која има искуство играња у најјачем рангу Регионалног такмичења.

Биће то озбиљан испит за млади тим Марка Шћекића. Капитен Борис Драгојевић очекује да екипа покаже реакцију након пораза у Доњем Вакуфу, гдје су прокоцкали 19 поена предности, те да пруже достојан отпор екипи из Бара.

Прошле сезоне Бањалучанима је плеј оф измакао за длаку, па ове желе да поправе утисак. Међутим, свјесни су у Борцу да то неће бити лако, с обзиром да су у групи још новосадска Војводина и словеначки Шенчур. Зато ће првенствено фокус бити усмјерен на Премијер лигу и разигравање младих играча.

Утакмица Борац Морнар игра се сутра у дворани Борик са почетком у 18 часова. Наредни премијерлигашки испит је у суботу у Требињу против екипе Леотара.

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Таг :

КК Борац

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Почиње АБА 2 лига, Борац дочекује Морнар

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