Још један клуб претекао Партизан и Звезду у трци за мјесто у Евролиги

Аутор:АТВ редакција
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Евролига би у наредном периоду могла да добије још једног озбиљног кандидата за дугорочно мјесто међу европском кошаркашком елитом. Наполи, предвођен амбициозним власником Метом Рицетом, наводно је све ближи пројекту франшизе.
Претходних дана као главни кандидати за овакав статус помињали су се Париз, Валенсија, ПАОК и Дубаи, али би се на тој листи ускоро могао наћи и италијански клуб. Рицета не крије да жели да Наполи уведе у највиши ранг европске кошарке, а спремност да се уложи новац у модернизацију дворане представља важан дио те амбиције.
„Ми смо послали понуду и спремни смо да реновирамо нашу дворану како би испуњавала евролигашка правила“, поручио је Рицета.
Према писању италијанског листа „Ил Матино“, Наполи би у наредном периоду морао да уложи око пет милиона евра у реновирање дворане „Палабарбуто“. План подразумијева постављање великог семафора са видео-бимом испод крова, као и изградњу додатних садржаја, међу којима су и посебне просторије попут ресторана.
Предвиђено је да капацитет дворане након радова износи око 5.500 мјеста. Ипак, такво рјешење не би било довољно за дугорочно испуњавање свих захтјева Евролиге, па се разматра као прелазна опција у трајању од три године.
Након истека тог периода, Наполи би морао да обезбиједи нову дворану која би одговарала вишим инфраструктурним стандардима такмичења. То значи да би евентуални улазак у пројекат франшиза подразумијевао озбиљан финансијски и организациони подухват.
Наполи је у актуелној сезони подигао очекивања, а додатни разлог за оптимизам представљају тренер Јасмин Репеша и долазак неколико играча са искуством наступа у Евролиги. Клуб се тренутно такмичи у Еврокупу, али планови власника очигледно превазилазе оквире тог такмичења.
Уколико Наполи успије да испуни инфраструктурне и финансијске услове, могао би да постане дио ширег пројекта којим Евролига жели да обезбиједи стабилније дугорочно учешће појединих клубова.
Ипак, коначна одлука о томе који ће тимови добити статус франшизе тек се очекује, па амбиције Наполитанаца за сада представљају озбиљну кандидатуру, али не и потврду мјеста у елитном такмичењу, пише б92.
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