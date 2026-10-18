Партизан се намучио против Босне: Црно-бијели сломили отпор и славили у Сарајеву

Аутор:АТВ редакција
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Кошаркаши Партизана уписали су нову побједу у АБА лиги, али су до бодова у четвртом колу стигли знатно теже него што су очекивали. Црно-бијели су савладали Босну резултатом 89:84, након утакмице у којој је домаћин неколико пута озбиљно запријетио фавориту.
Прије почетка сусрета уприличен је емотиван тренутак. КК Босна је кратким филмом одао почаст легендарном кошаркашком коментатору Едину Авдићу, а његовом насљеднику Исаку уручен је дрес.
На паркету је све почело у знаку домаћих кошаркаша. Босна је отворила утакмицу са осам везаних поена, али је Партизан брзо пронашао одговор. Тројка Луке Вилдосе пробудила је госте, који су потом направили серију 14:0 и потпуно преокренули резултат.
Прва четвртина завршена је вођством Партизана 24:20, али Босна није дозволила противнику да се резултатски одлијепи.
Иако су гости током другог периода повећали разлику, домаћи тим је остао у игри захваљујући Пајпсу, који је погодио шест узастопних слободних бацања. Услиједио је и кош Перија за преокрет, па је изгледало да ће Босна на одмор отићи са предношћу.
Ипак, посљедњу ријеч у првом полувремену имао је Ламар Стивенс. Његова тројка донијела је Партизану минимално вођство од 39:38 након 20 минута игре.
Ни наставак није донио мирнију утакмицу за црно-бијеле. Партизан је у трећој четвртини стигао до девет поена вишка, али је Голстон са осам поена вратио неизвјесност и смањио заостатак Босне на само два поена.
Кључни период услиједио је у завршници треће дионице, када је Партизан поново преузео контролу. Посебно се истакао Алесандро Пајола, који је тројком у посљедњој секунди четвртине донио гостима двоцифрену предност од 66:56.
Босна је у посљедњих десет минута успјела да добије четвртину резултатом 28:23, али то није било довољно да надокнади заостатак. Партизан је сачувао предност и на крају славио са 89:84.
Резултат по четвртинама био је 24:20, 15:18, 27:18 и 23:28.
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