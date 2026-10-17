Игокеа поражена од Цедевита Олимпије: "Вечерас није могло да се игра"

Аутор:АТВ редакција
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Кошаркаши Игокее поражени су од Цедевита Олимпије у четвртом колу АБА лиге на домаћем терену резултатом 81:93.
Ипак, умјесто кошаркаша у центру пажње била је судијска тројка Живковић, Михајловић, Алкурди који су досудили укупно 84 слободна бацања и 69 фаулова, а меч је завршен послије пуна два сата и 22 минута игре.
“Не знам шта да кажем, мислим да су тимови на око 115 бацања у ова три кола. Средином седмице у Лиги шампиона смо имали по 15 слободних бацања. Свима је тешко да се навикну. Не знам како да играмо. Мислим да је показано и неко елементарно непознавање правила. Ако неко мисли да ово води негдје онда сјајно. Честитке Цедевита Олимпији, ми смо играли у складу са својим могућностима. Иначе не коментаришем суђење, али вечерас није могло да се игра”, изјавио је тренер КК Игокеа Ненад Стефановић.
Најефикаснији у тиму Цедевита Олимпије био је Ентони Коувен са 21 поеном, док је Петар Ковачевић убацио 23 за Игосе.
Игокеа наредну утакмицу игра већ у сриједу на домаћем паркету против руског Парма Перма на отварању Винлајн Баскет купа.
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