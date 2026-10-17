Магичне ствари ради Јокић у НБА

Аутор:АТВ редакција
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Невјероватно игра Никола Јокић у предсезони, а да је спреман да поново доминира на НБА паркетима показао је и вечерас у финалној провери пред почетак нове такмичарске године. Денвер је на свом терену убједљиво побиједио Лос Анђелес Лејкерсе (121:106), а најбољи српски кошаркаш је и овога пута имао одличан учинак.
Јокић је меч завршио са 17 поена, шест скокова, осам асистенција, додао је на то и двије украдене лопте. а шутирао је са свега једним промашајем из игре. Имао је 4/4 за два поена, као и 3/4 за три.
Међутим, оно о чему НБА лига највише прича јесте невјероватан, готово магичан пас који је подијелио својим саиграчима ове вечери у једној контри. Скоро да се слободно може рећи да једино он то може да уради у читавој најбољој лиги на планети.
Лејкерси су остали потпуно збуњени и ухваћени на кривој нози, након што је акцију започео Џамал Мареј и лопту додао до Јокића, који је без икаквог размишљања иза леђа успео да је пошаље даље до Тревона Бразила, који је само имао посао да је спусти у мрежицу.
Чак и сама НБА лига се дивила овом новом чуду Николе Јокића. Погледајте како је то изгледало у снимку који се налази испод:
JOKIĆ BEHIND-THE-BACK DIME 🔥
What a pass from half-court in transition! https://t.co/50f7r35sS4— NBA (@NBA) October 17, 2026
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