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Магичне ствари ради Јокић у НБА

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17.10.2026 08:17

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Магичне ствари ради Јокић у НБА
Фото: X/NBA

Невјероватно игра Никола Јокић у предсезони, а да је спреман да поново доминира на НБА паркетима показао је и вечерас у финалној провери пред почетак нове такмичарске године. Денвер је на свом терену убједљиво побиједио Лос Анђелес Лејкерсе (121:106), а најбољи српски кошаркаш је и овога пута имао одличан учинак.

Јокић је меч завршио са 17 поена, шест скокова, осам асистенција, додао је на то и двије украдене лопте. а шутирао је са свега једним промашајем из игре. Имао је 4/4 за два поена, као и 3/4 за три.

Међутим, оно о чему НБА лига највише прича јесте невјероватан, готово магичан пас који је подијелио својим саиграчима ове вечери у једној контри. Скоро да се слободно може рећи да једино он то може да уради у читавој најбољој лиги на планети.

Лејкерси су остали потпуно збуњени и ухваћени на кривој нози, након што је акцију започео Џамал Мареј и лопту додао до Јокића, који је без икаквог размишљања иза леђа успео да је пошаље даље до Тревона Бразила, који је само имао посао да је спусти у мрежицу.

Чак и сама НБА лига се дивила овом новом чуду Николе Јокића. Погледајте како је то изгледало у снимку који се налази испод:

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Подијели:

Тагови :

Никола Јокић

кошарка

Денвер Нагетс

Лос Анђелес Лејкерси

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