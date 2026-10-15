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Борчев вртић започео сезону побједама

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15.10.2026 21:10

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Кошаркашки клуб Борац
Фото: ATV

Најмлађи тим у лиги побједама је започео сезону. Прво у Горажду, а затим у Борику против Зрињског.

Узећемо све што нам се пружи, поручује самоувјерени бек Бањалучана Никола Шарић. Пред домаћом публиком бројао је до 20. Прија му улога лидера и кад је лопта у његовим рукама, а храбрости никад није мањкало.

Опширније у видео прилогу...

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Тагови :

кошарка

КК Борац

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