Борчев вртић започео сезону побједама

Аутор:АТВ редакција
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Најмлађи тим у лиги побједама је започео сезону. Прво у Горажду, а затим у Борику против Зрињског.
Узећемо све што нам се пружи, поручује самоувјерени бек Бањалучана Никола Шарић. Пред домаћом публиком бројао је до 20. Прија му улога лидера и кад је лопта у његовим рукама, а храбрости никад није мањкало.
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