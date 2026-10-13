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Жељко Обрадовић објаснио зашто је одбио поклон Партизана

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13.10.2026 23:02

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Жељко Обрадовић објаснио зашто је одбио поклон Партизана
Фото: Tanjug/Vladimir Šporčić

Тренер Партизана Жељко Обрадовић вратио се у Београдску арену пред Гробаре, овога пута на клупи Панатинаикоса, где је његов тим савладао црно-бијеле са 72:55 и наставио са низом непобједивости.

"Не знам који медији пишу, људи су ме обавијестили да се спрема нешто, ја сам рекао да нема потребе за тим. Мени је Партизан дао све, не треба ништа више да ми даје", рекао је Жељко Обрадовић.

Осврнуо се још једном на медије, истакавши да су поједини изврнули његове ријечи прије меча које је дао за грчку телевизију.

"Медији преносе неке изјаве које извуку из контекста, па се појавило и нешто да мени није битна ова утакмица, то нека служи њима на част. Рекао сам само да ја емоције стављам по страни и да ја ту нисам најважнији и како се ја осјећам. Ако неко мисли да ова утакмица мени није битна... Наравно да је битна, тај осјећај када излазиш је невјероватан, јер су то моји људи са којима сам живио. И сада смо отишли, навијачи Партизана су остали да пјевају. Док је тако, Партизан ће увијек имати подршку навијача", закључио је Жељко Обрадовић.

(Телеграф)

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Тагови :

Жељко Обрадовић

поклон

КК Партизан

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