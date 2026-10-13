Евролига: Емотивно вече у Београду, Обрадовић поново пред навијачима Партизана

Аутор:Никола Лучић
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Послије скоро 13 година Партизан и Жељко Обрадовић наћи ће се на супротним странама. Прави спектакл очекује се у дупке пуној београдској арени која ће поздравити најтрофејнијег европског тренера први пут послије болног растанка новембра прошле године.
„Оно што очекујем, прије свега, јесте да то буде одлична кошаркашка утакмица. Навијачи Партизана ће реаговати управо онако како осјећају. Ја ту не могу ништа да урадим. Играмо утакмицу Евролиге против екипе која је изузетно добро почела сезону. Имају много квалитета и играју веома агресивну одбрану“, рекао је Жељко Обрадовић.
И атињани су добро започели сезону, са максималне четири побједе. Екипу Ђоана Пењароје очекује најтежи испит до сада, али се уздају у добру форму и домаћи паркет.
„Биће ово јако тешка утакмица за нас јер је Панатинаикос доминирао у прва четири кола. Морамо да одиграмо најбољу утакмицу да бисмо могли да побиједимо. Треба нам велика подршка наших навијача", рекао је Ђоан Пероња.
„Ми играчи треба да приступимо утакмици као да је свака друга. Наравно да знамо да се враћа наш бивши тренер, атмосфера ће бити добра, можда и најбоље ове године, али наш фокус мора да буде само на терену“, рекао је Карлик Џоунс.
На терен ће вечерас и кошаркаши Црвене звезде. Тим Ибона Навара након побједа против Анадолу Ефеса и Дубаија гостује Асвелу.
„Они су најбољи тим у шуту за три поена, шутирају највише тројки, имају највише асистенција. Један су од најбољих тимова по ритму и по офанзивним скоковима. Не смијемо да их потцијенимо“, рекао је Ибон Наваро.
Асвел и Црвена звезда крећу од 20 часова. Наваро на располагању нема Ебуку Изундуа, док је у Београду остао и Стефан Миљеновић.
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