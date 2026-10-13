Дунав на рекордно ниском нивоу, али нуклеарка "Пакш" наставља са радом

Аутор:АТВ редакција
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Мађарски премијер Петер Мађар изјавио је да је Дунав на југу Мађарске достигао најнижи водостај откако се врше мјерења, али да нуклеарна електрана "Пакш" и даље ради захваљујући новоизграђеном подводном прагу.
Мађар је навео да је подводни праг до сада подигао ниво Дунава за рекордних 61 центиметар.
"Захваљујући томе и електрана и земља настављају да функционишу", написао је Мађар на "Фејсбуку".
Током љета неколико турбина нуклеарне електране морало је да буде искључено због ниског водостаја Дунава, преноси МТИ.
Како би било спријечено понављање такве ситуације, мађарска Влада одлучила је да изгради подводни праг између Пакша и Дунасентбенедека, преноси Срна.
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