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Дунав на рекордно ниском нивоу, али нуклеарка "Пакш" наставља са радом

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13.10.2026 19:49

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Људи ходају по пјешчаном спруду испод Маргаритин моста на Дунаву у центру Будимпеште, у Мађарској, 5. августа 2026. године, док се река, која протиче кроз 10 европских земаља, повлачи до никада раније виђеног ниског водостаја.
Фото: Таnjug/AP Photo/Bela Szandelszky, File

Мађарски премијер Петер Мађар изјавио је да је Дунав на југу Мађарске достигао најнижи водостај откако се врше мјерења, али да нуклеарна електрана "Пакш" и даље ради захваљујући новоизграђеном подводном прагу.

Мађар је навео да је подводни праг до сада подигао ниво Дунава за рекордних 61 центиметар.

"Захваљујући томе и електрана и земља настављају да функционишу", написао је Мађар на "Фејсбуку".

Током љета неколико турбина нуклеарне електране морало је да буде искључено због ниског водостаја Дунава, преноси МТИ.

Како би било спријечено понављање такве ситуације, мађарска Влада одлучила је да изгради подводни праг између Пакша и Дунасентбенедека, преноси Срна.

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Тагови :

Дунав

низак ниво Дунава

водостај

Петер Мађар

Мађарска

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