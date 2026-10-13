Трамп: Споразум о руском дизелу оборио цијене у свијету

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Споразум о дизелу између САД и Русије снизио је цијене горива широм свијета, изјавио је амерички предсједник Доналд Трамп.
"То је договор за свијет. То није договор за нас. То је начин да се много нафте пласира свијету. Спустило је цијене", рекао је Трамп новинарима.
Он је додао да Русија не извози гориво у САД, већ га пласира широм свијета.
Руски предсједник Владимир Путин у петак је разговарао телефоном са Трампом. Након позива, амерички предсједник је рекао да је постигнут договор о испоруци дизел-горива из Русије, преноси Срна.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Свијет
4 ч0
Свијет
4 ч0
Свијет
5 ч0
Свијет
5 ч0
Најновије
Најчитаније
21
19
21
12
21
09
21
08
20
55
Тренутно на програму