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Трамп: Споразум о руском дизелу оборио цијене у свијету

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13.10.2026 18:19

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Предсједник Доналд Трамп разговара са новинарима док дижу руке, прије него што је кренуо авионом Марин Ван са Јужног травњака Бијеле куће, у понедјељак, 12. октобра 2026. године, у Вашингтону.
Фото: Tanjug/AP/Alex Brandon

Споразум о дизелу између САД и Русије снизио је цијене горива широм свијета, изјавио је амерички предсједник Доналд Трамп.

"То је договор за свијет. То није договор за нас. То је начин да се много нафте пласира свијету. Спустило је цијене", рекао је Трамп новинарима.

Он је додао да Русија не извози гориво у САД, већ га пласира широм свијета.

Руски предсједник Владимир Путин у петак је разговарао телефоном са Трампом. Након позива, амерички предсједник је рекао да је постигнут договор о испоруци дизел-горива из Русије, преноси Срна.

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Тагови :

Доналд Трамп

Америка

Русија

Цијене горива

Дизел цијена

Нафта

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