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Блануша: Нисам поднио оставку, одлука о Петровићу остаје на снази

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13.10.2026 19:05

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Предсједник СДС-а конференција за медије у Бањалуци након сједнице странке
Фото: ATV

Предсједник СДС-а Бранко Блануша на обраћању медијима у току сједнице Предсједништва странке каже да није понудио оставку на функцију предсједника и да одлука о Љубиши Петровићу остаје на снази.

Блануша каже да није ни било захтјева за његовом оставком на сједници која је и даље у току и да се зна на који начин се бира предсједник СДС-а и како се разрјешава.

"Нисам понудио оставку, зато што је неопходно извршити детаљну анализу и свега онога што је било. Након тога се могу извући закључци ко је и колико допринио овој ситуацији", рекао је Блануша.

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На сједници је било ријечи о и статусу Љубише Петровића, а Блануша кратко одговара да његове одлуке остају на снази.

На питање да ли ће искључење Петровића из странке донијети проблеме СДС-у, Блануша каже да је било и већих удара које су преживјели.

"Семберија је бастион СДС-а. Имала је СДС у Семберији веће ударе, па их је превазишла. Мислим да ће и сада бити исто, подсјетићу на случај покојног Миће Мићића. СДС је издржао то, па ће издржати и друге ствари. Битно нам је да се странка консолидује, да се ради, да анализирамо гдје су биле грешке и да у основи градимо даље странку", рекао је Блануша.

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Бијељински одборници СДС-а затражили су од предсједника странке Бранка Блануше да повуче одлуку о искључењу Љубише Петровића из странке. Сам Љубиша Петровић је најавио жалбу на ову одлуку, јер она није донесена на начин који прописује Статут странке.

Противили су се искључењу и други функционери који су позвали Бланушу да повуче одлуку попут Желимира Нешковића, Милана Миличевића и Александре Пандуревић.

Са друге стране, Огњен Бодирога, каже да је Статут СДС-а јасан и да сви који подржавају онога ко га крши раде исто. Такође, најавио је чишћење у СДС-у.

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Тагови :

Бранко Блануша

СДС

Предсједништво

оставка

Љубиша Петровић

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