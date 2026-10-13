Креће рукометна Премијер лига БиХ: Борац дочекује Вогошћу пред пут у Солун

Аутор:Никола Лучић
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Послије два и по мјесеца припрема рукометаши Борца одиграће прву утакмицу у новој сезони Премијер лиге БиХ. Ривал бањалучком тиму је Вогошћа, а у „црвено-плавим“ редовима не крију да прижељкују побједу на домаћем терену.
Већ у петак рукометаши Борца крећу пут Солуна гдје ће у недјељу одмјерити снаге против ПАОК-а у другом колу ЕХФ Европског купа. Стручни штаб увелико скенира и ривала из Грчке, а циљ је остварити што повољнији резултат пред реванш у Борику.
ПАОК и Борац састају се у недјељу у Солуну од 17 часова. Сутрашња утакмица против Вогошће почиње тачно у 20.
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