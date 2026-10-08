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Трагедија у рингу: Рвач бацио судију, он преминуо на лицу мјеста

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08.10.2026 17:21

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У Мексику је током рвачког наступа дошло до трагедије када је 75-годишњи судија преминуо након што га је рвач Хосе Анхел бацио на под ринга.
Фото: Printscreen / Youtube

У Мексику је током рвачког наступа дошло до трагедије када је 75-годишњи судија преминуо након што га је рвач Хосе Анхел бацио на под ринга.

Према наводима медија, судија је остао непомичан након ударца, док су гледаоци у први мах помислили да је све дио представе, с обзиром на то да мексичко рвање често укључује унапред осмишљене и театралне сцене.

Међутим, ситуација је убрзо постала озбиљна. Медицинска екипа је изашла у ринг и покушала да помогне судији, али су љекари констатовали његову смрт на лицу мјеста.

Полиција је привела рвача Хосеа Анхела, који се суочава са оптужбом за нехотично изазивање смрти. Надлежни органи настављају истрагу како би утврдили све околности овог трагичног догађаја.

Иако је мексичко рвање познато по театралности и унапред договореним сценама, повреде током наступа нису ријеткост. Овај случај још једном је отворио питање безбедности учесника и одговорности у случају озбиљних повреда или смртног исхода током спортских догађаја, пише Телеграф.

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Тагови :

трагедија

Мексико

преминуо

Ринг

Рвач

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