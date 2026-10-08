Упао са пиштољем у банку и украо паре: Трага се за пљачкашем

Аутор:АТВ редакција
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У пословници банке у Вишњану у Истри јутрос је дошло до разбојништва, када је непознати починилац уз пријетњу ватреним оружјем од запослене отео новац, а потом побјегао из пословнице.
У инциденту, срећом, нико није повријеђен.
Истарска полиција примила је дојаву о пљачки око 8.15 часова. Према досадашњим информацијама, разбојник је ушао у банку и запосленој запријетио ватреним оружјем, након чега је затражио и узео новац, преноси Вечерњи лист.
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Након пљачке, починилац је напустио пословницу и удаљио се у непознатом правцу. Полиција је одмах покренула истрагу и трага за осумњиченим.
За сада нису познати идентитет разбојника, као ни износ новца који је однесен. Полиција утврђује све околности догађаја и покушава да пронађе трагове који би могли да помогну у његовом идентификовању и проналаску.
У тренутку пљачке у пословници се одвијао уобичајен рад, а запослени и присутни нису повријеђени. Више информација очекује се након што полиција заврши увиђај и прикупи све релевантне податке.
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