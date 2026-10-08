Током љетне туристичке сезоне у Црној Гори изречено 7.92 милиона евра казни

Аутор:АТВ редакција
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Током љетне туристичке сезоне у Црној Гори је изречено 7,92 милиона евра новчаних казни, саопштио је министар без портфеља Црне Горе Милутин Буторовић.
Буторовић је навео да су током појачане контроле од 2. јула до 9. септембра запечаћена 253 објекта и поднесена 34 захтјева за покретање прекршајног поступка.
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Црногорски инспектори су обавили готово 15.000 контрола, што је за око 5.000 више него прошле године, а износ новчаних казни је дуплиран, преносе црногорски медији.
Предсједник Радне групе за припрему и праћење љетње туристичке сезоне Мијомир Тапушковић изјавио је да се у дијелу контрола у области туризма и угоститељства већи број односио на ред на купалиштима.
"Код трговине и заштите потрошача остварени су значајни резултати у дијелу сузбијања шверца заштићене робе, односно робе са жигом оригинала. Заплијењена је роба вриједности од нека два милиона", рекао је Тапушковић и додао да је доста контрола урађено и у дијелу безбједности хране.
Савјетник предсједника Координационог тијела Андреј Вучековић је као једну од значајнијих акција издвојио пљенидбу скутера на води.
"Свјесни смо какав је хаос на мору што се тиче бахатих возача скутера. Претходних година нисмо имали ниједну пљенидбу тих возила, а ове године смо више од 20", навео је Вучековић.
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Када је ријеч о надзору у Котору, Вучековић је објаснио да су продавци, након прве акције, премјестили робу из малопродајних објеката у магацине гдје су водили туристе са крузера да би је продали.
Он је додао да се дошло до сазнања да су се у тим магацинима налазиле фалсификоване робе марке "Хуго Бос", "Луј Витон", "Најк" и "Прада".
(Срна)
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