Историјски ниске количине гаса у европским складиштима

Аутор:АТВ редакција
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Европа улази у зиму са историјски ниским количинама гаса у складиштима, саопштено је данас из Европске мреже оператера преносних система гаса (ЕНТСОГ).
Из ове европске мреже су додали да ЕУ може да испуни потражњу за гасом током зиме, али да је потребан надзор.
"Европа улази у зиму са историјски ниским количинама гаса у складиштима док су цијене све веће и нестабилније на глобалном нивоу због прекида доставе са Блиског истока због сукоба. Подземна складишта гаса ЕУ су 1. октобра била испуњена око 72 одсто", наводи се у саопштењу.
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Циљ европског блока је да складишта гаса буду на око 90 одсто испуњености до почетка зиме, али је одобрена флексибилност због енергетске кризе.
Ниво испуњености складишта знатно се разликује широм блока и креће се од 85 одсто капацитета у Француској до само 59 одсто у Њемачкој.
(Срна)
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