Logo

Историјски ниске количине гаса у европским складиштима

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
Author Image
08.10.2026 17:06

Коментари:

0
Гасовод
Фото: Jakub Pabis/Pexels

Европа улази у зиму са историјски ниским количинама гаса у складиштима, саопштено је данас из Европске мреже оператера преносних система гаса (ЕНТСОГ).

Из ове европске мреже су додали да ЕУ може да испуни потражњу за гасом током зиме, али да је потребан надзор.

"Европа улази у зиму са историјски ниским количинама гаса у складиштима док су цијене све веће и нестабилније на глобалном нивоу због прекида доставе са Блиског истока због сукоба. Подземна складишта гаса ЕУ су 1. октобра била испуњена око 72 одсто", наводи се у саопштењу.

Мокри коловози цеста саобраћај киша

Друштво

Стиже велика промјена времена: Обилне кише и захлађење, а онда и снијег?

Циљ европског блока је да складишта гаса буду на око 90 одсто испуњености до почетка зиме, али је одобрена флексибилност због енергетске кризе.

Ниво испуњености складишта знатно се разликује широм блока и креће се од 85 одсто капацитета у Француској до само 59 одсто у Њемачкој.

(Срна)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Европа

гас

Европска унија

Коментари (0)

Прочитајте више

Марија Захарова

Свијет

Захарова: Односи Русије и Србије се развијају упркос тензијама и антируској хистерији

1 ч

0
Аутомобил полиције ФБиХ

Хроника

Приликом превртања амбулантних кола повријеђено више особа

1 ч

0
Ужас пред утакмицу: Пропао лифт, пет кошаркаша повријеђено

Кошарка

Ужас пред утакмицу: Пропао лифт, пет кошаркаша повријеђено

1 ч

0
Осумњичен да убио своју баку: Младић из Задра иде у истражни затвор

Регион

Осумњичен да убио своју баку: Младић из Задра иде у истражни затвор

1 ч

0

Више из рубрике

Марија Захарова

Свијет

Захарова: Односи Русије и Србије се развијају упркос тензијама и антируској хистерији

1 ч

0
На овој слици са видеа који је обезбједила WBIR-TV, Криста Пајк плаче након што је осуђена на смрт 30. марта 1996. године у Ноксвилу, Тенеси.

Свијет

Познато здравствено стање затворенице након покушаја извршења смртне казне

2 ч

0
Урушила се зграда у Истанбулу

Свијет

Снимљен тренутак урушавања зграде у Истанбулу

2 ч

0
Полиција Њемачке

Свијет

Пуцњава у Њемачкој: Једна особа реанимирана

3 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

18

17

Упао са пиштољем у банку и украо паре: Трага се за пљачкашем

18

07

Обрт: Требињац Рајко Бован није нестао у Београду, у притвору је

17

55

Током љетне туристичке сезоне у Црној Гори изречено 7.92 милиона евра казни

17

43

Отворили кумину коверту пред свима: Оно што је млада урадила оставило све без даха

17

42

Поново пронађена бомба испред дописништва РТВ Херцег-Босне

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима