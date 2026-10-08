Стиже велика промјена времена: Обилне кише и захлађење, а онда и снијег?

Аутор:АТВ редакција
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Михољско љето полако се завршава, а пред нама је период знатно свјежијег и кишовитијег времена. Већ за викенд очекују се обилније падавине, док метеоролошки модели за средину октобра наговјештавају могућност појаве снијега.
Након периода релативно топлог и пријатног јесењег времена, Босну и Херцеговину очекује промјена која ће се највише осјетити током предстојећег викенда, 10. и 11. октобра.
Киша ће постепено захватати све крајеве, а најобилније падавине очекују се у Херцеговини и западним дијеловима Босне. Истовремено ће температуре почети да падају, па ће вриједности које су протеклих дана подсјећале на продужетак љета уступити мјесто правом јесењем времену.
"И то смо дочекали", поручили су метеоролози са странице БХМЕТЕО.ба, најављујући повратак кише и осјетније захлађење.
Према прогнози Републичког хидрометеоролошког завода, у суботу, 10. октобра, у Републици Српској биће промјенљиво облачно и свјеже, уз повремену кишу.
На југу се очекују јачи пљускови праћени грмљавином, али ће најизраженија промјена услиједити у вечерњим сатима.
Наиме, током суботње вечери и у ноћи на недјељу очекује се јачање падавина, а обилнија киша захватиће већину предјела.
Највиша дневна температура у суботу кретаће се од 16 до 22 степена, док ће у вишим предјелима бити око 12 степени Целзијусових.
Недјеља, 11. октобра, почеће облачним временом и јачом кишом.
Ипак, падавине неће трајати цијели дан. На сјеверу и западу Републике Српске њихов престанак очекује се до средине дана, уз постепено разведравање, док би се у осталим крајевима вријеме требало смирити до вечери.
Температура ће бити још нешто нижа, од 14 степени на истоку до 21 степен на југу и сјеверу, а у вишим предјелима око 10 степени.
Према процјенама метеоролога БХМЕТЕО.ба, предстојеће захлађење неће бити само краткотрајан прекид топлог времена.
Они најављују да ће температуре од викенда осјетније пасти, уз вриједности карактеристичне за јесен, а свјежије вријеме могло би се наставити и током наредне седмице.
"Све у свему, Михољско љето приводимо крају, а пред нама је друга, облачнија и свјежија страна јесени", навели су метеоролози.
У понедјељак, 12. октобра, у Републици Српској очекује се промјенљиво облачно и свјеже вријеме, уз слабу и повремену кишу, пише Независне новине.
Највиша температура износиће од 14 до 19 степени, на југу до 23, док ће у вишим предјелима бити око 10 степени.
Метеоролози не искључују ни нове падавине током наредне седмице, али ће њихов распоред и интензитет зависити од развоја временских система и могућег формирања новог циклона.
Посебну пажњу привукла је најава странице БиХ метео-инфо, према којој поједини метеоролошки модели средином октобра показују могућност сњежних падавина.
"Средином октобра модели виде и снијег", навели су, али одмах нагласили да су такве прогнозе још непоуздане.
То значи да се засад не може поуздано говорити ни о тачном термину евентуалних сњежних падавина ни о подручјима која би могле захватити.
Ипак, сама могућност снијега у дугорочнијим моделима указује на потенцијал за израженије захлађење, чији ће се стварни размјери јасније видјети наредних дана.
Да се временске прилике у региону мијењају, показује и ситуација у Хрватској, гдје су због обилне кише, грмљавине и јаког вјетра издата метеоролошка упозорења.
Како је објавио Јутарњи лист, позивајући се на прогнозе Државног хидрометеоролошког завода, за четвртак, 8. октобра, наранџасто упозорење издато је за ријечко подручје и Горски котар због опасности од обилних падавина и локалних бујичних поплава.
На Јадрану се очекују и јаки удари вјетра, док петак доноси додатно захлађење и промјену смјера вјетра.
За разлику од Хрватске, гдје се током викенда прогнозира постепено смиривање времена, у Републици Српској најобилнија киша очекује се управо у ноћи са суботе на недјељу.
Због тога ће предстојећи викенд, посебно за оне који планирају путовања или боравак на отвореном, бити знатно неповољнији од претходних.
А ако се остваре и дугорочније прогнозе о наставку хладнијег времена, октобар би већ у својој другој половини могао показати и ону хладнију страну јесени.
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