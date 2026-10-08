Стиже велико невријеме: Могућа излијевања ријека и бујични токови

Аутор:АТВ редакција
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Агенција за водно подручје Јадранског мора Мостар издала је упозорење због очекиваних обилних падавина и могућег наглог пораста водостаја 9. и 10. октобра.
Према обавијести о прогнози ванредног хидролошког стања, због падавина локално врло јаког интензитета постоји опасност од излијевања мањих водотока и појаве бујичних токова.
Посебно је изражена опасност на средњем и доњем дијелу слива ријеке Неретве, као и на сливном подручју ријеке Требижат.
Из Агенције апелују на надлежне институције да прате хидролошку ситуацију и поступају у складу са својим овлашћењима и Федералним оперативним планом одбране од поплава.
Службама које проводе мјере заштите и спашавања људи и материјалних добара препоручен је додатан опрез због могућег наглог погоршања ситуације.
Надлежне службе цивилне заштите позване су да благовремено упозоре становништво, посебно на подручјима уз водотоке на којима нису изграђени заштитни водни објекти.
Грађанима се препоручује посебан опрез и избјегавање приближавања обалама ријека, због могућег повећања дубине и брзине тока воде.
Из Агенције наводе да је становништву потребно дати јасна упутства и смјернице како би се благовремено предузеле мјере за смањење могућих посљедица и материјалне штете, преноси Аваз
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