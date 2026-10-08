Стиже промјена времена: Киша и грмљавина, температура у паду

Аутор:АТВ редакција
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У Републици Српској сутра се очекује облачно и свјежије вријеме, уз повремену кишу, саопштено је из Републичког хидрометеоролошког завода.
Према прогнози, утицај циклона и пратеће фронталне зоне, који јачају у области Италије и Јадрана, шириће се ка Балкану.
Падавине ће током првог дијела дана бити јаче на сјеверу и западу, док ће на југу киша бити повремена. Током поподнева и вечери на југу се очекује јачање кише, уз пљускове и грмљавину, док ће на сјеверу бити углавном суво.
Вјетар ће бити слаб до умјерен, сјеверног и сјевероисточног смјера.
Минимална температура ваздуха биће од 10 до 16 степени, на југу до 19, док ће се највиша дневна температура кретати од 16 до 21 степен, на југу око 23 степена. У вишим предјелима биће знатно свјежије, са температуром око 12 степени.
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