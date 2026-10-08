Logo

Стиже промјена времена: Киша и грмљавина, температура у паду

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
Author Image
08.10.2026 14:13

Коментари:

0
Стиже промјена времена: Киша и грмљавина, температура у паду
Фото: Printscreen, Envato/wirestock

У Републици Српској сутра се очекује облачно и свјежије вријеме, уз повремену кишу, саопштено је из Републичког хидрометеоролошког завода.

Према прогнози, утицај циклона и пратеће фронталне зоне, који јачају у области Италије и Јадрана, шириће се ка Балкану.

Падавине ће током првог дијела дана бити јаче на сјеверу и западу, док ће на југу киша бити повремена. Током поподнева и вечери на југу се очекује јачање кише, уз пљускове и грмљавину, док ће на сјеверу бити углавном суво.

Вјетар ће бити слаб до умјерен, сјеверног и сјевероисточног смјера.

Минимална температура ваздуха биће од 10 до 16 степени, на југу до 19, док ће се највиша дневна температура кретати од 16 до 21 степен, на југу око 23 степена. У вишим предјелима биће знатно свјежије, са температуром око 12 степени.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Вријеме

вријеме сутра

Временска прогноза

Киша

Пљускови

РХМЗ

Температура

Коментари (0)

Више из рубрике

смрдибуба смрдљиви мартин инсект

Друштво

Најезда смрдибуба: Зашто сада улазе у куће и како их се брзо ријешити

1 ч

0
камиони из србије блокирали границе

Друштво

Пеулић: Штету због чекања на граничним прелазима плаћају грађани

1 ч

0
Ријека

Друштво

Упозорење због јаких падавина: Могуће бујичне поплаве у петак и суботу

1 ч

0
банкомат апарат новацподизање новца

Друштво

Нова интернет превара хара БиХ: Један клик може вам испразнити рачун, не насједајте

3 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

15

09

Потврђена оптужница против седам особа због пожара у Дому пензионера

15

09

Намирнице које садрже више витамина Ц него наранџе

15

05

Акција ”Хоризонт”: Сорајићима одређен притвор

14

58

Минић: Чувати сјећање на оне који су положили животе за Српску

14

55

Стиже велико невријеме: Могућа излијевања ријека и бујични токови

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима