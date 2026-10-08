Најезда смрдибуба: Зашто сада улазе у куће и како их се брзо ријешити

Аутор:АТВ редакција
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Са доласком хладнијих дана почиње права потрага за топлим и сигурним мјестом за презимљавање, па није необично да се смрдибубе у великим бројевима појаве на фасадама, прозорима и око врата, а затим почну улазити и у домове.
Посебно су активне током јесени. Хладније вријеме их подстиче да потраже склониште од ниских температура, а куће и друге зграде за њих представљају идеално мјесто за презимљавање. Често се завлаче у пукотине око прозора и врата, испод ролетни, у поткровља, иза лајсни и на друга тешко доступна мјеста.
Једна од врста која се све чешће помиње у Европи и другим дијеловима свијета је смеђа мраморна стјеница (Halyomorpha halys), поријеклом из Азије. Изван свог природног подручја распрострањења проширила се као инвазивна врста, највјероватније и захваљујући транспорту робе.
Међутим, нису све „смрдибубе“ које видимо у нашим домовима нужно та врста. На Балкану су присутне и домаће врсте стјеница, па изглед и боја могу варирати.
За људе и кућне љубимце углавном нису опасне. Не уједају и не боду, нити је познато да преносе болести или наносе физичку штету људима.
Проблем је прије свега у томе што могу бити веома бројне и што, када их узнемирите или згњечите, испуштају карактеристичан непријатан мирис, управо због чега су и добиле назив смрдибубе.
За пољопривреду, међутим, неке врсте могу представљати озбиљнији проблем јер се хране биљкама, воћем и поврћем и могу оштетити усјеве.
1. Не гњечите их
Најважније правило – ако не желите да вам цијела соба замирише, немојте их гњечити руком, папучом или марамицом.
2. Усисајте их
Усисивач је један од најједноставнијих начина да их уклоните. Након тога је добро одмах испразнити посуду или кесу усисивача јер инсекти могу оставити непријатан мирис.
3. Посуда са сапуницом може помоћи
Ако их има много на прозору или другом мјесту, могу се сакупити и убацити у посуду са водом и детерџентом за суђе.
4. Затворите им пут у кућу
Ово је најважнији корак за дугорочно рјешење. Провјерите прозоре, мреже против инсеката, врата, ролетне и све отворе кроз које пролазе каблови и цијеви. Пукотине и отворе треба заптити. Препоручује се и постављање гумених заптивача на доњи дио врата.
5. Не прскајте цијелу кућу насумично инсектицидима.
Прскање унутар дома често није најбоље дугорочно рјешење, јер инсекти који су већ ушли могу наставити излазити из скривених пукотина. Физичко уклањање и спречавање уласка обично су практичнији приступи.
Ако сте посљедњих дана примијетили десетине смрдибуба око прозора, на фасади или у стану, то не мора значити да су се „намножиле у кући“. Код врста које презимљавају у објектима, јесењи период је управо вријеме када масовно траже заклон од хладноће. Зато их најчешће видимо у таласима – прво на сунчаним зидовима, а затим око прозора и врата.
Најједноставнија формула је: не гњечити, усисати и затворити пукотине и отворе.
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