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Упозорење због јаких падавина: Могуће бујичне поплаве у петак и суботу

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08.10.2026 13:20

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Ријека
Фото: АТВ

Агенција за водно подручје Јадранског мора са сједиштем у Мостару упозорила је на могућност изливања ријека и појаве бујичних поплава због обилних падавина које се очекују 9. и 10. октобра 2026. године.

Према прогнози Федералног хидрометеоролошког завода БиХ, у наведеном периоду очекују се локално веома интензивне падавине, које би највише могле погодити средњи и доњи дио слива Неретве, као и сливно подручје ријеке Требижат.

Због најављених количина кише постоји опасност од наглог пораста водостаја, локалног изливања мањих водотока из корита и формирања бујичних токова.

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Упућено упозорење надлежним службама

Из Агенције су позвали надлежне институције да појачано прате хидролошку ситуацију и благовремено предузимају мјере из своје надлежности, у складу са Федералним оперативним планом одбране од поплава.

Посебан опрез препоручен је службама задуженим за заштиту и спасавање становништва и материјалних добара.

Надлежним службама цивилне заштите препоручено је да упозоре грађане који живе у близини ријека, нарочито на подручјима без изграђених заштитних водних објеката, да избјегавају приближавање обалама.

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Разлог је могућност наглог повећања дубине и брзине воде, што може представљати опасност за становништво.

Такође, истакнута је потреба да грађани на вријеме добију информације и упутства како би могли предузети неопходне мјере за спречавање или ублажавање евентуалне штете.

Ситуација ће зависити од количине падавина

Из Агенције наглашавају да је упозорење издато на основу тренутних метеоролошких прогноза, те да би евентуалне промјене у најављеним падавинама могле утицати и на развој хидролошке ситуације.

Грађани могу пратити актуелне податке о водостајима са свих хидролошких станица на водном подручју Јадранског мора путем званичне интернет странице jadran.ba

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Поплава

Бујица

Упозорење

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