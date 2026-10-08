Упозорење због јаких падавина: Могуће бујичне поплаве у петак и суботу

Аутор:АТВ редакција
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Агенција за водно подручје Јадранског мора са сједиштем у Мостару упозорила је на могућност изливања ријека и појаве бујичних поплава због обилних падавина које се очекују 9. и 10. октобра 2026. године.
Према прогнози Федералног хидрометеоролошког завода БиХ, у наведеном периоду очекују се локално веома интензивне падавине, које би највише могле погодити средњи и доњи дио слива Неретве, као и сливно подручје ријеке Требижат.
Због најављених количина кише постоји опасност од наглог пораста водостаја, локалног изливања мањих водотока из корита и формирања бујичних токова.
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Из Агенције су позвали надлежне институције да појачано прате хидролошку ситуацију и благовремено предузимају мјере из своје надлежности, у складу са Федералним оперативним планом одбране од поплава.
Посебан опрез препоручен је службама задуженим за заштиту и спасавање становништва и материјалних добара.
Надлежним службама цивилне заштите препоручено је да упозоре грађане који живе у близини ријека, нарочито на подручјима без изграђених заштитних водних објеката, да избјегавају приближавање обалама.
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Разлог је могућност наглог повећања дубине и брзине воде, што може представљати опасност за становништво.
Такође, истакнута је потреба да грађани на вријеме добију информације и упутства како би могли предузети неопходне мјере за спречавање или ублажавање евентуалне штете.
Из Агенције наглашавају да је упозорење издато на основу тренутних метеоролошких прогноза, те да би евентуалне промјене у најављеним падавинама могле утицати и на развој хидролошке ситуације.
Грађани могу пратити актуелне податке о водостајима са свих хидролошких станица на водном подручју Јадранског мора путем званичне интернет странице jadran.ba
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