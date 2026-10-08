Објављен снимак: Багером преврнуо контејнере у Бањалуци, огласио се Град

Аутор:АТВ редакција
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У Бањалуци је јуче забиљежен несвакидашњи инцидент када је багером намјерно оборен контејнер за одлагање отпада у Улици Ранка Шипке у насељу Паприковац.
О свему се огласио Град Бањалука који најоштрије осуђује поступак
"Овакво неодговорно и недопустиво понашање представља нарушавање комуналног реда и односа према јавној имовини, те ће у том погледу Град у складу са својим надлежностима обавијестити Министарству унутрашњих послова Републике Српске, односно надлежне органе ради утврђивања свих околности овог догађаја", саопштено је из Града.
Додали су да улажу велике напоре и настоји да степен чистоће на подручју града буде на што вишем нивоу, али нажалост несавјесни појединци у значајној мјери то отежавају, те кроз несавјесно одлагање отпада и свакодневно уништавање јавне имовине проузрокују додатне трошкове, који би могли бити искориштени за нове садржаје и пројекте.
"С тим у вези Град још једном подсјећа да је очување јавне имовине и комуналног реда заједничка одговорност свих, те апелујемо на грађане да одговорним односом према јавним површинама и заједничкој имовини допринесу уреднијем и квалитетнијем животном простору за све", додају из Града Бањалука.
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