Осуђен у мају, а још није у затвору: Зашто Амир Кујовић није на издржавању казне?

Аутор:Огњен Матавуљ
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Амир Кујовић (42) из Сарајева још није упућен на издржавање осмогодишње казне затвора за изазивање саобраћајне несреће у којој су погинули супружници Данијела и Дарио Хршум из Пала, иако су од правоснажности пресуде прошла више од четири мјесеца.
Породица страдалих каже за АТВ да су се о статусу извршења пресуде распитивали код надлежних судова, али конкретне информације нису добили ни послије више дописа које су упутили Окружном суду у Источном Сарајеву, односно мјесно надлежном Општинском суду у Сарајеву.
Наиме, Кујовићу је пресуда постала правоснажна у мају ове године. Породица је први допис 30. јула упутила Окружном суду у Источном Сарајеву. На одговор су чекали мјесец и по дана... Тада им је речено да суд ”не располаже са информацијом да ли је осуђени ступио на извршење казне”, те да је пресуда 16. јуна достављена Општинском суду у Сарајеву, као надлежном за извршење кривичне санкције.
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Њима су се обратили 21. септембра и три дана касније су добили одговор да Општински суд у Сарајеву ”није у могућности да им достави тражене информације”, јер нису странка у поступку извршења кривичне санкције. Ипак, у допису је наведено да је Општински суд, по пријему пресуде, предузео потребне радње у циљу извршења изречене казне затвора.
”Имајући у виду ваш захтјев, као и интересовање јавности и медија, овај суд је дописом од 24. септембра Окружном суду у Источном Сарајеву доставио детаљне информације о предузетим радњама, ради њиховог знања и евентуалног информисања странака”, наведено је у одговору.
Породица се након тога поново обратила Окружном суду у Источном Сарајеву тражећи конкретне информације. У допису од 2. октобра одговорено им је да Кујовић ”није ступио на извршење казне”. Међутим, изостало је било какво образложење и нејасно је зашто Кујовић још није отишао у затвор. Породица се пита да ли он избјегава издржавање казне или је евентуално тражио одгоду?
”Након што исти ступи на издржавање казне, суд ће благовремено бити обавијештен од стране Општинског суда у Сарајеву. Сва даља поступања нису у надлежности овог суда”, наводи се у одговору Окружног суда у Источном Сарајеву.
Конкретне одговоре судови нису доставили ни на упит АТВ-а. Незванично сазнајемо да је Кујовићу на лични захтјев одобрена одгода извршења казне.
Трагедија се догодила 11. августа 2020. године на путу Пале – Љубогошта. У пресуди се наводи да је критичног дана Амир Кујовић, управљао "Мерцедесом ГЛЦ 350", без важеће возачке дозволе и био је под утицајем алкохола са концентрацијом од 0,41 g/kg. Брзину није прилагодио условима пута и возилом је прешао у лијеву траку намијењену за саобраћај из супротног смјера.
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У том тренутку из супротног смјера је наишао ”ауди А3” којим управљао Дарио Хршум. Дошло је до директног судара и слијетања "аудија" са коловоза, усљед чега су на лицу мјеста страдали Дарио и Данијела Хршум, родитељи тада два малољетна сина. У несрећи је тешко повријеђена Амина Рондић, која је била сувозач у ”мерцедесу”.
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