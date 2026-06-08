Највећа казна за саобраћајну несрећу у Српској: Кујовић правоснажно осуђен!

Аутор:Огњен Матавуљ
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Амир Кујовић (42) из Сарајева правоснажно је осуђен на осам година затвора због саобраћајне незгоде у којој су погинули супружници Данијела (42) и Дарио Хршум (50) из Пала у августу 2020. године.
Пресуда је донесена након што је вијеће Врховног суда Републике Српске потврдило првостепену пресуду коју је изрекао Окружни суд у Источном Сарајеву.
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”Жалбе тужилаштва и одбране одбијене су као неосноване. У потпуности је потврђена првостепена пресуда којом је Амир Кујовић оглашен кривим за угрожавање јавног саобраћаја и осуђен на осам година затвора. Изречена му је и забрана управљања возилом ”Б” категорије у трајању од двије године, у коју се не урачунава вријеме проведено на издржавању казне”, рекли су за АТВ у Врховном суду Републике Српске.
Трагичнa незгода догодила се 11. августа 2020. година на магистралном путу Пале - Љубогошта. У оптужници се наводило да је Кујовић, без важеће возачке дозволе, управљао "Мерцедесом ГЛЦ 350", власништво Б.А. и био је под утицајем алкохола са концентрацијом од 0,41 g/kg.
Брзину није прилагодио условима пута и возио је 75km/h на мјесту гдје је ограничење 60km/h, иако је безбједна брзина била до 49 km/h, с обзиром на услове. Возило није држао уз десну ивицу ивицу коловоза, већ је прешао у лијеву траку намијењену за саобраћај из супротног смјера.
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”Свјестан да тако може угрозити јавни саобраћај и довести у опасност живот људи Кујовић је на то пристао и изгубио могућност да избјегне саобраћајну незгоду. Предњим дијелом возила ударио је у ”ауди А3” којим је управљао Дарио Хршум, крећући се из Љубогоште према Палама. Усљед удара "ауди" је слетио с коловоза и у њему су погинули Дарио и Данијела Хршум”, наводило се у оптужници.
Иза страдалих су остала тада два малољетна сина Данило и Илија Хршум.
Током суђења ожалошћена породица је указивала на одређене нејасноће које су се појављивале током кривичног поступка. Наиме, Кујовић је након несреће био позитиван на брзом тесту на дрогу, а вјештачењем крви је утврђено да није био под утицајем наркотика. Свједоци несреће Амина Рондић и Џејла Чековић, које су се возиле с Кујовићем у џипу, на суду су изјавиле да се не сјећају како је дошло до судара јер су усљед повреда главе добиле амнезију. Рондићева је у несрећи задобила тешке повреде.
Кујовић је власник сарајевских кафића ”Валтер” и ”Мјузик”. Након трагедије против њега је подигнута оптужница и за фалсификовање исправе, јер је утврђено да је посједовао лажну возачку дозволу Србије, односно ПУ Београд. Испоставило се да је Кујовић вишеструки преступник из области саобраћаја, коме је важећа возачка дозвола одузета 2014. године, а у Регистру новчаних казни имао је дуг од преко 4.500 КМ за десетина прекршаја.
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Подсјетимо, Врховни суд Републике Српске раније је укинуо првостепену пресуду којом је Кујовић такође био осуђен на осам година затвора. У поновљеном поступку изречена му је идентична казна, која је сада и потврђена.
Казна од осам година година затвора највиша је правоснажна казна коју су судови у Републици Српској изрекли за кривично дјело угрожавање јавног саобраћаја од реформе правосуђа 2003. године до данас.
Рекордна казна од 13 година затвора изречена је Данијелу Ђукићу из Добоја који је пијан, пребрзом вожњом изазвао саобраћајну несрећу у којој су погинули браћа Игор (26) и Немања Шуматић (28) из Добоја, те је повријеђено пет особа. Пресуду је у мају 2024. године изрекао Окружни суд у Добоју, али пресуда није правоснажна и о њој ће се тек изјашњавати Врховни суд Републике Српске.
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Рекордна пресуда: Пијаном возачу 13 година затвора за погибију два брата!
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