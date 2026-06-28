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Трамп прави најбољи голф терен на свијету

Аутор:

АТВ редакција
28.06.2026 21:40

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Доналд Трамп предсједник Сједињених америчких држава
Фото: Tanjug/AP Photo/Mark Schiefelbein

Амерички предсједник Доналд Трамп изјавио је да је рефлектујући базен на Националном молу у Вашингтону поново у пуној функцији након што је био оштећен, те да ће у септембру почети реновирање голф терена у близини Бијеле куће, који ће бити доступан јавности.

"Направићемо од њега један од најбољих голф терена на свијету, који ће, што је посебно важно, бити доступан и широј јавности", написао је Трамп на друштвеној мрежи "Трут соушл".

Трамп је подсјетио на инцидент у којем је рефлектујући базен оштећен, као и на године немара које су довеле до стварања слојева алги и цурења базена.

Он је додао да су ови објекти годинама пропадали због лошег одржавања и да ће, по завршетку радова, изгледати боље него кад су направљени, преноси Срна.

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Тагови :

Доналд Трамп

голф терен

Америка

Вашингтон

Бијела кућа

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