Трамп прави најбољи голф терен на свијету

Аутор:АТВ редакција
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Амерички предсједник Доналд Трамп изјавио је да је рефлектујући базен на Националном молу у Вашингтону поново у пуној функцији након што је био оштећен, те да ће у септембру почети реновирање голф терена у близини Бијеле куће, који ће бити доступан јавности.
"Направићемо од њега један од најбољих голф терена на свијету, који ће, што је посебно важно, бити доступан и широј јавности", написао је Трамп на друштвеној мрежи "Трут соушл".
Трамп је подсјетио на инцидент у којем је рефлектујући базен оштећен, као и на године немара које су довеле до стварања слојева алги и цурења базена.
Он је додао да су ови објекти годинама пропадали због лошег одржавања и да ће, по завршетку радова, изгледати боље него кад су направљени, преноси Срна.
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