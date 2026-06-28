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Утопио се младић на Рамском језеру

Аутор:

АТВ редакција
28.06.2026 21:29

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Рамско језеро
Фото: Screenshot / YouTube

На подручју Шћита, у општини Прозор-Рама, догодила се трагедија у којој је, према незваничним информацијама, живот изгубио 27-годишњи мушкарац с подручја Витеза.

Како преноси портал Rama-Prozor.info, до утапања је дошло на подручју Шћита, након чега су одмах обавијештене надлежне службе. На мјесто догађаја упућени су полицијски службеници и екипа Хитне помоћи.

Радници Полицијске постаје изашли су на терен, а у току је полицијски увиђај којим ће бити утврђене све околности ове трагедије. Надлежне службе требале би утврдити и тачан узрок несреће.

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За сада нема званичне потврде свих детаља, па се очекује да ће више информација бити познато након завршетка увиђаја и службеног оглашавања надлежних институција.

Ова трагедија још једном подсјећа на потребан опрез током боравка уз воду, посебно у љетним данима када велики број грађана освјежење тражи на језерима, ријекама и купалиштима.

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Тагови :

Рамско језеро

утапање

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