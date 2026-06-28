Утопио се младић на Рамском језеру

Аутор:АТВ редакција
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На подручју Шћита, у општини Прозор-Рама, догодила се трагедија у којој је, према незваничним информацијама, живот изгубио 27-годишњи мушкарац с подручја Витеза.
Како преноси портал Rama-Prozor.info, до утапања је дошло на подручју Шћита, након чега су одмах обавијештене надлежне службе. На мјесто догађаја упућени су полицијски службеници и екипа Хитне помоћи.
Радници Полицијске постаје изашли су на терен, а у току је полицијски увиђај којим ће бити утврђене све околности ове трагедије. Надлежне службе требале би утврдити и тачан узрок несреће.
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За сада нема званичне потврде свих детаља, па се очекује да ће више информација бити познато након завршетка увиђаја и службеног оглашавања надлежних институција.
Ова трагедија још једном подсјећа на потребан опрез током боравка уз воду, посебно у љетним данима када велики број грађана освјежење тражи на језерима, ријекама и купалиштима.
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