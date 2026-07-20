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Индија: Хиљаде демонстраната на улицама, траже оставку министра просвјете

Аутор:

АТВ редакција
20.07.2026 22:56

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Људи присуствују протесту у оквиру кампање коју предводе млади, а која захтијева реформе у образовању, у Бенгалуруу у Индији, у понедјељак, 20. јула 2026. године.
Фото: Tanjug/AP Photo/Aijaz Rahi

Више хиљада присталица омладинског покрета Партија народа Бубашваба, који захтијева реформе образовног система и више могућности за запошљавање младих, сукобило се данас са полицијом у центру Њу Делхија након што су, упркос забрани, покушали да крену ка парламенту и затраже оставку министра просвете Индије.

Полиција је употријебила сузавац и палице како би растјерала окупљене демонстранте код централног дијела Њу Делхија, јавља "Би-Би-Си".

Више учесника протеста изјавило је да је повријеђено током интервенције полиције, док се полиција за сада није огласила поводом тих тврдњи, а медији су пренијели да су поједини демонстранти бацали каменице.

Протестни марш услиједио је након вишенедјељних демонстрација због наводног цурења испитних питања и оптужби да се индијски образовни систем суочава са ширим проблемима.

Иако је полиција раније саопштила да демонстрантима неће бити дозвољен марш до парламента, десетине хиљада студената, родитеља, наставника и стручњака окупиле су се од раног јутра на Џантар Мантару, 300 година старој опсерваторији у центру Њу Делхија, и остале тамо упркос обилној киши.

Власти су, такође, привремено обуставиле услуге мобилног интернета у дијеловима централног Њу Делхија, због чега су многи грађани остали без поузданог приступа апликацијама за комуникацију и друштвеним мрежама, пренио је Тањуг.

Покрет је прерастао у један од највидљивијих израза незадовољства јавности према премијеру Индије Нарендри Модију посљедњих година.

Назив покрета потиче од изјаве предсједника Врховног суда Индије, који је током једног судског рочишта изазвао критике након што је дијелове незапослене омладине упоредио са бубашвабама, преноси Срна

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Тагови :

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