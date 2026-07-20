Шпански пилот навео путнике из Аргентине да помисле да су освојили Мундијал, снимак кружи интернетом

Аутор:АТВ редакција
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Славље Шпанаца поводом освајања Свјетског првенства преселило се и на небо, а један шпански пилот постао је хит на мрежама након што је преко разгласа у авиону прво честитао Аргентини, а затим открио праву истину ко је заправо освојио Мундијал.
Побједа Шпаније у финалу Свјетског првенства изазвала је безброј виралних тренутака на друштвеним мрежама.
Међу снимцима који су посљедњих сати постали вирални на мрежама је и онај на којем је шпански пилот навео своје путнике да повјерују да је Аргентина освојила Свјетско првенство.
"Речено ми је да је утакмица била врло тијесна све до самог краја, укључујући и продужетке. Обје екипе су дале све од себе, али нажалост, само једна може побиједити у финалу Свјетског првенства", започео је пилот своју поруку преко разгласа у авиону.
Путници из Аргентине нису могли дочекати наставак па су након што је изговорио како жели честитати Аргентинцима одмах започели славити.
Un piloto español haciéndolo creer a un avión lleno de argentinos que han ganado el Mundial jdfjdjfjd pic.twitter.com/1wJu7dHVar— offensiveprank (@offensiveprank) July 20, 2026
Међутим, други снимак приказује како је неколико секунди касније, пилот прекинуо шалу и открио ко је на крају крунисан за првака свијета.
"Шпанија је освојила Свјетско првенство", изјавио је, јасно дајући до знања да је на крају шпански тим тај који је подигао трофеј.
Иако није откривено која је компанија обављала лет нити која је била дестинација лета, снимак је изазвао гомилу реакција на мрежама, преноси Кликс
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