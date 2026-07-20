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Меси се огласио након пораза на Мундијалу

Аутор:

АТВ редакција
20.07.2026 20:28

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Аргентинац Лионел Меси (10) реагује након финалне утакмице Свјетског првенства у фудбалу између Шпаније и Аргентине у Ист Радерфорду, у Њу Џерзију, недалеко од Њујорка, у недјељу, 19. јула 2026. године.
Фото: Tanjug/AP Photo/Matt Rourke

Аргентинци нису успјели да одбране титулу првака свијета, пошто су у финалу Свјетског првенства поражени од Шпаније резултатом 1:0.

Поразу се нису надали ни они ни навијачи широм свијета, а сузе и тугу нису крили одмах по завршетку утакмице те ће се дуго памтити Месијеве сузе на терену, али и ријечи, које је упутио након свега.

„Бол је огроман и биће потребно вријеме да ова рана зарасте. Ипак, чувам и све оно добро... Утакмице у којима смо преокретали резултате дајући све од себе, тренутке који ће нам заувијек остати у сјећању, као и подршку цијеле нације која нам је, уз велики рад и труд ове групе, омогућила да поново будемо међу најбољима на свијету", навео је Меси на Инстаграму.

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Тагови :

Лионел Меси

Шпанија Аргентина

пораз

Свјетско првенство 2026

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