Меси се огласио након пораза на Мундијалу

Аутор:АТВ редакција
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Аргентинци нису успјели да одбране титулу првака свијета, пошто су у финалу Свјетског првенства поражени од Шпаније резултатом 1:0.
Поразу се нису надали ни они ни навијачи широм свијета, а сузе и тугу нису крили одмах по завршетку утакмице те ће се дуго памтити Месијеве сузе на терену, али и ријечи, које је упутио након свега.
„Бол је огроман и биће потребно вријеме да ова рана зарасте. Ипак, чувам и све оно добро... Утакмице у којима смо преокретали резултате дајући све од себе, тренутке који ће нам заувијек остати у сјећању, као и подршку цијеле нације која нам је, уз велики рад и труд ове групе, омогућила да поново будемо међу најбољима на свијету", навео је Меси на Инстаграму.
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