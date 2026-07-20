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Јамал открио шта му је Меси рекао послије утакмице

Аутор:

АТВ редакција
20.07.2026 19:36

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**Шпанац Ламин Јамал (19) и Аргентинац Лионел Меси (10) грле се након финалне утакмице Свјетског првенства у фудбалу између Шпаније и Аргентине у Ист Радерфорду, у Њу Џерзију, недалеко од Њујорка, у недјељу, 19. јула 2026. године.**
Фото: Tanjug/AP Photo/Seth Wenig

Након што је финална утакмица завршила и док су емоције биле на врхунац, Ламин Јамал је потражио капитена Аргентине Лионела Месија како би лично изразио своје дивљење.

- Он је највећи играч у историји и неко коме сам се увијек дивио. Након утакмице, желио сам му показати своје поштовање - објаснио је шпански нападач.

Разговор је истакао међусобно поштовање између двије генерације фудбалских великана. Током тог кратког, али значајног разговора на терену, Меси је подијелио неколико ријечи за које Јамал каже да ће их носити са собом кроз цијелу каријеру.

Према ријечима шпанске звијезде, аргентинска легенда понудио је савјет усмјерен на будућност игре: - Рекао ми је да наставим слиједити свој пут и да будућност припада нашој генерацији. Те ријечи вриједе колико и златна медаља која ми виси око врата.

Ово искрено откриће брзо је изазвало реакције широм фудбалског свијета, а навијачи и медији су хвалили Месијеву скромност и Јамалово уважавање аргентинске десетке, преноси Аваз

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Тагови :

Лионел Меси

Ламин Јамал

Шпанија

Аргентина

Свјетско првенство 2026

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