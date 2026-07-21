Најављена нова поскупљења: Гориво у БиХ поново премашило три КМ

Коментари:0
Цијене горива у Босни и Херцеговини из дана у дан расту, а на појединим бензинским пумпама цијена дизела поново је премашила три КМ по литру.
Стручњаци упозоравају да би, уколико се настави раст цијене сирове нафте на свјетском тржишту, поскупљења могла бити настављена и наредних седмица.
Алмир Бечаревић, стручњак за енергетику из Сарајева, казао је за “Независне новине” да су тренутна поскупљења директна посљедица раста цијене барела нафте, али да је даљи развој ситуације тешко предвидјети због геополитичких дешавања.
“Ове цијене су, на одређени начин, повезане с тренутном цијеном барела нафте. Даље прогнозе је врло тешко дати јер све зависи од ратних дешавања, ситуације у Ормуском мореузу и свега што се дешава на Блиском истоку. Ако цијена барела пређе 90 долара и буде се кретала у распону од 90 до 100 долара, можемо очекивати да ће цијене горива премашити три КМ по литру”, рекао је Бечаревић.
Хроника
Свједок на суђењу за убиство Алдине Јахић тврди да су родитељи оптуженог тражили да промијени исказ
Како истиче, цијена барела почетком седмице износила је око 71 долар, док се сада креће између 88 и 90 долара.
“Логично је да дистрибутери повећавају цијене јер су порасле и рафинеријске цијене. То још није драматичан раст, али уколико барел настави да поскупљује, сва горива ће бити скупља од три КМ по литру”, нагласио је Бечаревић.
Он упозорава да би повратак цијене нафте на око 120 долара по барелу поново довео до значајног раста цијена на домаћем тржишту.
“У том случају нема дилеме да би гориво коштало најмање 3,50 КМ, а вјероватно између 3,80 и четири КМ по литру. Све зависи од развоја ситуације на Блиском истоку”, рекао је Бечаревић.
Слична очекивања има и Ђорђе Савић, предсједник Групације за промет нафтом и нафтним дериватима при Привредној комори Републике Српске.
“Тренутне цијене еуродизела у Бањалуци крећу се од 2,88 до 3,09 КМ по литру. С обзиром на актуелна кретања цијена сирове нафте и нафтних деривата на свјетском тржишту, према тренутним показатељима очекује нас раст цијена горива на бензинским пумпама у наредним данима”, рекао је Савић.
Грађани, међутим, истичу да су разлике у цијенама између бензинских пумпи велике, чак и на релативно малим удаљеностима.
“У Котор Варошу дизел је на једној пумпи коштао 3,15 КМ по литру, док сам у Челинцу гориво наточио по цијени од 2,97 КМ. Потом сам у Бањалуци када сам видио да је цијена 2,79 КМ поново наточио гориво. Међутим, када сам се након отприлике сат времена вратио на исту пумпу, цијена је већ била виша за шест фенинга”, испричао је један грађанин.
Наиме, цијена сирове нафте 20. јула је нагло порасла након нове ескалације сукоба између Сједињених Америчких Држава и Ирана. Сјеверноморска нафта брент први пут након дужег периода премашила је границу од 90 долара по барелу, док су европски берзански индекси забиљежили пад.
На отварању берзи цијена нафте брент за испоруку у септембру порасла је за око 2,5 одсто и премашила 90 долара по барелу, док је америчка WTI нафта за август поскупјела за око 2,3 одсто, на 84,38 долара по барелу.
Влада Републике Српске продужила је до 15. августа мјеру директне подршке при куповини горива, којом грађани, предузетници и привредни субјекти остварују попуст од 10 фенинга по литру бензина и дизела. Истовремено, Инспекторат Републике Српске наставиће појачану контролу формирања цијена нафтних деривата.
Савјети
Шта значи ознака троугла на етикети?
Према подацима Министарства пољопривреде, водопривреде и шумарства Републике Српске, у првом обрачунском периоду искориштено је више од 15 милиона литара регресираног горива. Пољопривредни произвођачи, осим права на регресирано гориво, користили су и додатно умањење цијене од 10 фенинга по литру.
“Изнесени подаци потврђују да је ова мјера представљала значајну подршку пољопривредним произвођачима током прољећне сјетве и допринијела ублажавању посљедица поремећаја на тржишту нафтних деривата”, саопштено је из ресорног министарства.
Око два милиона КМ враћено је грађанима Републике Српске од доношења Одлуке о директној подршци усљед поремећаја на тржишту нафтних деривата, која се примјењује од 15. априла ове године, а којом је предвиђено да рачуни након сипања горива буду умањени за 10 фенинга по литру горива.
Потврдили су ово из Министарства трговине и туризма Републике Српске, уз објашњење да су до сада обрађени подаци за први обрачунски период.
“У том периоду је кроз ову мјеру обухваћено приближно 20 милиона литара горива. На основу до сада обрађених захтјева, обрачуната средства за наведени период износе приближно два милиона КМ”, наводе из Министарства.
Најновије
08
13
08
13
08
07
08
06
07
59
Тренутно на програму