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Стевандић о нападима на српску имовину: Шмитово насљеђе метастазира

Аутор:

АТВ редакција
21.07.2026 13:51

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Предсједник НСРС Ненад Стевандић на сједници одржаној 7. јула 2026. године.
Фото: АТВ

Србофобија, напади на Србе повратнике и отимачина имовине Српске православне цркве у Федерацији Босне и Херцеговине постају легални, упозорио је предсједник Народне скупштине Републике Српске Ненад Стевандић.

Стевандић је нагласио да Шмитово насљеђе метастазира без икакве реакције канцеларије ОХР-а и амбасада Европске уније у БиХ.

"Шмитово наслеђе да се само Срби осуђују и да је против Срба све дозвољено метастазира без реакције остатка ОХР и канцеларије и амбасада ЕУ у БиХ. Екселенције, да нисте отишли", наводи Стевандић на Иксу.

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Тагови :

Ненад Стевандић

Кристијан Шмит

српска имовина

ФБиХ

СПЦ

Бугојно

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