Стевандић о нападима на српску имовину: Шмитово насљеђе метастазира

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Србофобија, напади на Србе повратнике и отимачина имовине Српске православне цркве у Федерацији Босне и Херцеговине постају легални, упозорио је предсједник Народне скупштине Републике Српске Ненад Стевандић.
Стевандић је нагласио да Шмитово насљеђе метастазира без икакве реакције канцеларије ОХР-а и амбасада Европске уније у БиХ.
"Шмитово наслеђе да се само Срби осуђују и да је против Срба све дозвољено метастазира без реакције остатка ОХР и канцеларије и амбасада ЕУ у БиХ. Екселенције, да нисте отишли", наводи Стевандић на Иксу.
Србофобија,напади на Србе повратнике и отимачина имовине Српске Православне Цркве у ФБиХ постају легални.Шмитово наслеђе да се само Срби осуђују и да је против Срба све дозвољено метастазира без реакције остатка ОХР и канцеларије и амбасада ЕУ у БиХ.— Ненад Стевандић (@nenad_stevandic) July 21, 2026
Екселенције,
да нисте отишли? pic.twitter.com/yarmH2L1V3
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
БиХ
1 ч2
Хроника
2 ч0
Свијет
2 ч0
Сцена
2 ч0
Република Српска
3 ч14
Република Српска
4 ч0
Република Српска
6 ч0
Република Српска
19 ч4
Најновије
15
37
15
36
15
31
15
30
15
22
Тренутно на програму