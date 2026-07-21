Граорац: Козара је српска гробница и не смије бити предмет сумњиве трговине

Аутор:АТВ редакција
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Предсједник Републичке организације породица заробљених и погинулих бораца и несталих цивила Исидора Граорац изјавила је за Срну да се на Козари, једној од највећих српских гробница, не продају квадрати и некретнине, већ чува образ свог народа и гробови својих предака.
"Козара је свети пут којим су ходали наши преци корачајући у смрт да би ми, њихови потомци, живјели у слободи. Породице које деценијама траже и једну кост својих најмилијих не могу и неће мирно гледати како се срце наше слободе претвара у предмет сумњиве трговине", поручила је Граорчева поводом писма понуде компаније, чији назив асоцира на познату пословну групацију из арапских земаља, у којем исказује интерес за куповину хотела "Монумент" на Мраковици.
Подсјетивши да је на Козари око 23.000 дјеце отргнуто из руку мајки и одведено у логоре, као и на десетине хиљада наших предака, Граорчева је нагласила да је свака стопа ове планине натопљена крвљу српске нејачи и нико нема право да ту крв претвара у приватни профит сумњивог поријекла.
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"Зато не дозвољавамо да они који не осјећају бол српске мајке и тугу црне мараме сутра праве бизнис на земљи у коју су укопане наше највеће ране. Козара мора остати у рукама оних који на њу долазе с упаљеном свијећом, а не оних који долазе са калкулатором и скривеним намјерама", истакла је она.
Граорчева је рекла да је задужбина наших најмилијих слободна Република Српска, а Козара је темељ те задужбине коју не смије да уздрма никакав "инвеститор" из Сарајева.
"Ако данас допустимо да нам узму `Монумент`, сутра ће нам узети и сјећање на наше нестале војнике и цивиле. Зато је наша порука јасна: не дирајте у светињу Козаре, јер су на њој кости оних који су нас обавезали на вјечну стражу", рекла је она.
Граорчева је истакла да институције морају реаговати јер је одбрана Козаре данас исто што и одбрана огњишта деведесетих година, указујући да нема те економске оправданости која може бити важнија од мира и достојанства породица које су за Српску дале све што су имале, а посебно оно најсветије - живот, преноси Срна.
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